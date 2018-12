Buzdolabı boşsa bir anlamı yok!

HÜRRİYET ve DenizBank işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Tarım Zirvelerinin’ altıncısı Aydın, Kars, Antalya, Edirne ve Diyarbakır’dan sonra Konya’da düzenlendi. Konya’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen zirveye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldı. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak ve DenizBank Yönetim Hizmetleri ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Tanju Kaya katıldı.

ÖDEVİMİZİ YAPMALIYIZ

Tarımın topyekün ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bizim zor bir ödevimiz var. Bu zor ödevi sadece devlet, sivil toplum kuruluşları ve üretici yerine getiremez. Topyekûn hareket etmemiz gerekiyor. Hükümeti, siyasisi, muhalefeti, sivil toplum kuruluşları ve çiftçiler bir araya gelerek ödevimizi yapmalıyız. Ödevimiz de gıda üretimini yüzde 50 arttırmak. Çünkü nüfus artışıyla birlikte çok daha fazlaya gıdaya ihtiyaç olacak. Herkes tarımı konuşuyor, yorum yapıyor. Ancak ciddiyetle konu üzerinde hareket etmeliyiz. Gıda ve tarımın savunma sanayinden çok daha önemli olduğunu da söylemeliyiz. Uçağınız ve füzeniz olabilir ama buzdolabı boşsa bunun bir anlamı yok” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Konya’da Ziraat fakültesini seçmeyi düşünen öğrencilere de bir müjde açıklayan Bakan Pakdemirli, “Geçtiğimiz haftalarda YÖK’te çeşitli üniversitelerden profesörlerle bir araya geldik. Burada görüş alışverişinde bulunduk. Tarım, hayvancılık ve suyu yeniden değerli hale getirmek istiyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. Bu yüzden başarıya göre üniversitelerin ziraat fakültelerini seçecek öğrencilere gelecekte burs vermeyi planlıyoruz. Bu program üzerinde çalışıyoruz” dedi.

ET İTHALATI GÖRÜNMÜYOR

BAKAN Bekir Pakdemirli, gelecek altı ay ile bir yıllık süreçte de et ithalatına gerek olmadığının altını çizdi. “Çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık; altı ay bir sene daha Türkiye’nin ithalata ihtiyacı yok gibi görünüyor” dedi. Türkiye’de balık tüketiminin çok az olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, “Kırmızı et tüketimi 15 kilogram, beyaz et tüketimi 26 kilogram seviyelerinde. Balık tüketimi ise 5 kilogram seviyelerinde. 1 milyar dolarlık balık ihracatı yapıyoruz. Bunu 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Dünya balıktan faydalanıyor biz de biraz faydalanalım” dedi. Et üreticilerinin kendisine gelerek ‘ihracat yapalım’ dediklerini ancak bunun şimdi mümkün olmadığını belirten Pakdemirli, “Eğer şimdi onu ihraç edersek iki ay sonra yeniden ithalat denecek. Bu yüzden şu anda ihracat onay vermedik” ifadelerini kullandı.

TARIMA DESTEĞE DEVAM

DEMİRÖREN Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz da, Hürriyet ve DenizBank’ın tarım sektörünü çok ciddiye aldığına dikkat çekti. Korkmaz, “DenizBank, özel bankalar arasında tarım sektörüne en çok hassasiyet gösteren banka. Hürriyet de sayfalarına sürekli tarım konularını taşıyor. Bu zirvenin 6’ıncısını gerçekleştiriyoruz. Yedinciyi de yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. İki kurum olarak tarım sektörüne destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

165 ÜLKEYE İHRACAT

KONYA Valisi Cüneyit Orhan Toprak da “Konya tarımda 20 konuda lider konumda. Tarım makinelerinin üretiminde de Türkiye üretiminin yüzde 65’i Konya’da. 165 ülkeye tarım makineleri ihraç ediliyor. Sulama konusundaki sıkıntıları aşabilmek için çaba sarf ediliyor. Bunlarla sorunlarımızın çözüleceğine inanıyorum” dedi.

‘ÇİFTÇİYİ TEFECİNİN ELİNDEN KURTARIYORUZ’

DENİZBANK’ın tarım bankacılığında özel bankalar arasında yüzde 43 pazar payına sahip olduğunu ifade eden DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Tüm bankalar dahil olduğunda ise yüzde 13 pazar payımız var. Yabancıların bir sözü var. Bugün doyduysan çiftçiye şükret derler. Biz de bunu söylüyoruz. Banka olarak da çiftçimizi tefecinin elinden kurtarmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Üretici Kart ile 5 ay vade farksız ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlıyoruz. Bankacılık sektöründe şubeler kapanırken biz yeni şubeler açıyoruz” diye konuştu.

TARIM PANELİ

ZİRVEYE çok yoğun bir katılım olurken, zirve kapsamında bir panelde düzenlendi. Panelde, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Ekonomi Yazarı Erdal Sağlam ve DenizBank Orta Anadolu Bölge Müdürü Cem Turgut Gelgör konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörlüğünü de Hürriyet ekonomi yazarı Noyan Doğan üstlendi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR