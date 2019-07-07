Buz gibi cihazlar
Hava sıcaklıkları beklentilerin üzerinde. Klimalar ve serinletici fanlar görev başında. Ancak bu cihazlar ne kadar bizi sıcaklardan korusa da, aynı zamanda yediklerimiz de çok önemli. Dondurmalar ve serinleten içecekler ilk akla gelenler arasında. Geliştirilen yeni nesil teknolojiler artık kullanıcıların evde pratik bir şekilde serinletici yiyecek hazırlamasını sağlıyor. Kapsüllü dondurma makineleri, hızlı buz yapma cihazları ve soğuk kahve demleyicileri listenin ilk sırasında. Biz de bu hafta serinleten yiyecek ve içecek hazırlama cihazlarını araştırdık.
8 DAKİKADA BUZLAR HAZIR
Sıcak hava demek, buz gibi içecekler demek. Tabii ki bu da buzdolaplarının derin dondurucularına önemli bir görev düşmesini sağlıyor. Buzdolaplarının buz yapma hızlarından memnun değilseniz size taşınabilir bir modelden bahsedeceğiz. Taşınabilir bir buz yapma makinesi olan Dijitsu’nun ‘Dbm 12’ adındaki modeli, 8-15 dakikalık döngü süresiyle kullanıcılara hızlı bir buz yapımı sağlıyor. Bir günde 12 kilograma kadar buz yapabiliyor.
SORBE MAKİNESİ
İlave şekersiz dondurma yemek için meyveden yapılan en iyi alternatif sorbe. Tchibo’nun geliştirdiği ‘Bluewhite’ adındaki model ise sorbe yapmak isteyenler için birebir. 600 ml’lik haznesine hazırladığınız karışımını koyuyorsunuz. Bu arada bu cihazla, sadece sorbe değil, aynı zamandan normal ve yumuşak dondurma servisi de yapabilirsiniz. Çıkarılabilir parçalar kullanım kolaylığı sağlıyor.
ÜÇÜ BİR ARADA
Dondurma yapma konusunda pratik modellerden biri WMF’nin ‘Minis’ dondurma makinesi. Modelin öne çıkan tarafı, çabuk donmuş yoğurt, sorbe ve dondurma hazırlamak için yer tasarrufu sağlayan üçü bir arada kullanım özelliği sunması. 300 ml’lik hazneye sahip olan modelin karıştırma kabının içinde döner bir karıştırıcı bulunuyor. Tüm işlemler birkaç dakikada tamamlanıyor.
KAPSÜL İLE DONDURMA YAPIYOR
LG Electronics, yeni nesil ev tipi dondurma makinesi Snowwhite’ı tüketicilerin beğenisine sundu. Snowwhite, beraberinde bulunan kapsüller sayesinde, aralarında şerbet, sorbe, granita, gelato, dondurma, donmuş yoğurt, donmuş muhallebinin bulunduğu 7 çeşit tatlıyı, 2 ile 5 dakika arasında servise hazır hale getiriyor. Dokunmatik ekranıyla kullanım kolaylığı sağlayan cihaz, hazır kapsüller sayesinde, istenen tatlıyı, ideal soğukluk ve kıvamda hazırlıyor. LG Snowwhite ile beraber gelen kapsüllerin üzerinde bulunan QR kod, Snowwhite’a hangi tatlının, ne şekilde istendiğinin bilgisini veriyor.
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