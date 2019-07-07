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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Buz gibi cihazlar

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Buz gibi cihazlar

Hava sıcaklıkları beklentilerin üzerinde. Klimalar ve serinletici fanlar görev başında. Ancak bu cihazlar ne kadar bizi sıcaklardan korusa da, aynı zamanda yediklerimiz de çok önemli. Dondurmalar ve serinleten içecekler ilk akla gelenler arasında. Geliştirilen yeni nesil teknolojiler artık kullanıcıların evde pratik bir şekilde serinletici yiyecek hazırlamasını sağlıyor. Kapsüllü dondurma makineleri, hızlı buz yapma cihazları ve soğuk kahve demleyicileri listenin ilk sırasında. Biz de bu hafta serinleten yiyecek ve içecek hazırlama cihazlarını araştırdık.

8 DAKİKADA BUZLAR HAZIR

Sıcak hava demek, buz gibi içecekler demek. Tabii ki bu da buzdolaplarının derin dondurucularına önemli bir görev düşmesini sağlıyor. Buzdolaplarının buz yapma hızlarından memnun değilseniz size taşınabilir bir modelden bahsedeceğiz. Taşınabilir bir buz yapma makinesi olan Dijitsu’nun ‘Dbm 12’ adındaki modeli, 8-15 dakikalık döngü süresiyle kullanıcılara hızlı bir buz yapımı sağlıyor. Bir günde 12 kilograma kadar buz yapabiliyor.

Buz gibi cihazlar

SORBE MAKİNESİ

İlave şekersiz dondurma yemek için meyveden yapılan en iyi alternatif sorbe. Tchibo’nun geliştirdiği ‘Bluewhite’ adındaki model ise sorbe yapmak isteyenler için birebir. 600 ml’lik haznesine hazırladığınız karışımını koyuyorsunuz. Bu arada bu cihazla, sadece sorbe değil, aynı zamandan normal ve yumuşak dondurma servisi de yapabilirsiniz. Çıkarılabilir parçalar kullanım kolaylığı sağlıyor.

Buz gibi cihazlar

ÜÇÜ BİR ARADA

Dondurma yapma konusunda pratik modellerden biri WMF’nin ‘Minis’ dondurma makinesi. Modelin öne çıkan tarafı, çabuk donmuş yoğurt, sorbe ve dondurma hazırlamak için yer tasarrufu sağlayan üçü bir arada kullanım özelliği sunması. 300 ml’lik hazneye sahip olan modelin karıştırma kabının içinde döner bir karıştırıcı bulunuyor. Tüm işlemler birkaç dakikada tamamlanıyor. 

Buz gibi cihazlar

KAPSÜL İLE DONDURMA YAPIYOR

LG Electronics, yeni nesil ev tipi dondurma makinesi Snowwhite’ı tüketicilerin beğenisine sundu. Snowwhite, beraberinde bulunan kapsüller sayesinde, aralarında şerbet, sorbe, granita, gelato, dondurma, donmuş yoğurt, donmuş muhallebinin bulunduğu 7 çeşit tatlıyı, 2 ile 5 dakika arasında servise hazır hale getiriyor. Dokunmatik ekranıyla kullanım kolaylığı sağlayan cihaz, hazır kapsüller sayesinde, istenen tatlıyı, ideal soğukluk ve kıvamda hazırlıyor. LG Snowwhite ile beraber gelen kapsüllerin üzerinde bulunan QR kod, Snowwhite’a hangi tatlının, ne şekilde istendiğinin bilgisini veriyor.

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