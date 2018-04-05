Büyümeye meraklı

PERAKENDE şirketi Migros, 2017 yılında yüzde 39’luk büyüme ile 15,3 milyar TL ciro yaparak son 11 yılın rekorunu kırdı. Müşteriler 2017 yılında Migros’taki alışverişlerini 11 ilin toplam market harcaması kadar büyüttü. Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, “2017 dönüm yılı oldu. Kipa ve Tazedirekt’i bünyemize katarak son yıllardaki büyüme hızımıza daha da ivme kazandırdık. 4 yılda iki kat büyüme hedefimizin temellerini çok sağlam attık. Kipa hariç organik büyümemizle de dünya perakendesinde iyi örnekler arasında yer aldık. Kipa entegrasyon sürecimiz ise çeviklik, hız ve verimlilik açısından ders konusu olacak niteliktedir. 168 mağazayı yalnızca bir günde bünyemize kattık. Kipa uzun zaman sonra bizimle birlikte yeniden ibresini karlılığa çevirdi” dedi. Uyum Market’i devralmak için anlaşma imzalayarak 2018 yılına da hızlı bir giriş yaptıklarını belirten Tort, “53’ü İstanbul, 3’ü Tekirdağ’da olmak üzere Türkiye’deki 56 tüm Uyum Market mağazaları ve Antalya’daki 17 Makro Market mağazalarını devralmak üzere adım attık” dedi.

45 bin Migros çalışanının ortak özelliğinin perakendeye duyduğu merak olduğunu söyleyen Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Tort, “Bu merakla kapımızdaki seyyar satıcıdan da, tedarikçilerimizden de, rakiplerimizden de, dünya perakendesinden de öğrendiklerimiz var. En çok müşterimizden öğrendik. Merak anahtarı, Migros’a 64 yılda 64 milyonun kapısını açtırdı” dedi.

Migros’un bugün Türkiye’nin 81 ilinde bulunduğunu belirten Tort, “Gittiğimiz her ile 38 bin çeşit ürünümüzü de beraberimizde götürüyoruz. Bu tüketici için seçim hakkı, özgürlük, kalite ve ucuzluk demek” dedi. Tort, kaliteden ödün vermeden temel ihtiyaç ürünlerinde piyasadaki en iyi fiyatı sunduklarını ve tüm ürün gruplarında kampanyalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu sayede son 3 yılda müşterinin sepetine giren gıda ürünlerinin ortalama birim fiyatını yüzde 11 aşağı çektiklerine dikkat çekti. Tort, yıl boyunca gıda alışverişini Migros’tan yapan bir müşterinin, bir aylık alışverişini bedavaya getirdiğini öne sürdü.

DÜNYA ÇAPINDA SAĞLIK ÇALIŞMASI

AYNI zamanda, dünyanın önde gelen perakende ve üretici firmalarının çatı örgütü konumunda bulunan Consumer Goods Forum’un (CGF – Tüketici Ürünleri Forumu) Eş Başkan Yardımcısı olan Özgür Tort, Migros’un sürdürülebilirlik alanında global hedeflerin belirlenmesinde aktif rol oynadığını ifade etti. Tort, “ Tüm CGF üyesi şirketler olarak, toplum sağlığına yönelik çalışmaların taahhüdünü verdik. Migros da bu taahhütlere uygun olarak çalışmalarını hızlandırdı” dedi. Bugün büyük bir sağlık hareketi başlattıklarını ifade eden Tort “Türkiye çapında 14 ildeki 28 mağazamızda “Migros Sağlıklı Yaşam Yolculuğu” alanları kurduk. Beslenme uzmanlarımız ile birlikte müşterilerimize kendi alışveriş alışkanlıklarına bakarak dengeli beslenebilmeleri için bir bilinçlendirme çalışması yapacağız. Migros Mobil üzerinden, müşterilerimizin kendi alışverişlerinin dağılımını göstererek eksik olan besin grubu için kendilerine özel sağlıklı yaşam önerisini indirimli sunacağız. Aynı zamanda basit hareket önerileri ile gündelik hayatlarını daha aktif geçirmeleri için bilgilendirmeler yapacağız” dedi.

‘TERSİNE GÖZÜN ANAHTARI BİZDE’

TERSİNE göçün anahtarının perakende sektörü olduğunun altını çizen Tort, her ilde yarattıkları istihdamla yöresel kalkınmanın lokomotifi olduklarını belirtti. Anadolu mağazalarında çalışanlarının toplam istihdamlarının yüzde 71’ine denk geldiğini belirten Tort “Çalışanlarımızın yüzde 54’ü kendi memleketlerinde görev yapıyor” dedi. Çiftçiye verdikleri destekle de Türkiye’de yeni üretim alanları açılmasına ve ilave gelir yaratacak ürünlerin yetiştirilmesine öncü olduklarını ifade eden Özgür Tort, “Bugüne kadar ithal edilen kivi, avakado gibi ürünleri kendi topraklarımızda üretebilir hale getirerek, ülke ekonomimize destek veriyoruz. Aynı zamanda Anadolu Lezzetleri markamız ile unutulmaya yüz tutmuş yöresel tatları kendi topraklarında ürettiriyoruz. Böylece bölgesel kalkınmaya katkı sağlıyoruz” dedi.

KASAYI BİTİREN UYGULAMA

ÖĞRENME algoritmasına sahip akıllı sistemlerle geleceğin perakendesini şekillendirdiklerini ifade eden Tort, Migros Mobil’e ekledikleri M Kolay özelliği ile müşterilerinin alışveriş sırasında barkod okutarak alışveriş torbalarına ürünlerini direkt atabildiklerini ve kasadan geçirmeye gerek kalmadan ödeme yapabildiklerini belirtti. Tort, “Bundan tam 9 yıl önce başlattığımız JetKasa uygulaması hem bizim hem de müşterilerimiz için çok öğretici oldu. 81 ilde 8.000 kasamızdan yapılabilen mobil ödeme ile fiziksel ortamda bu kadar yaygın mobil ödeme imkanı sunan ilk ve tek perakendeciyiz” dedi. Uygulama sayesinde müşteriler raftan aldıkları ürünün barkodunu cep telefonundan okutup alışveriş torbalarına koyuyor. Market çıkışında cep telefonlarını yetkililere gösterip mobil ödeme ile alışverişlerini tamamlıyorlar.