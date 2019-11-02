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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Büyüme hedefine üretimle ulaşacağız’

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‘Büyüme hedefine üretimle ulaşacağız’

Reel sektöre İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılan kredi miktarı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında “Yüzde 5’lik büyüme hedefine üretimle ulaşacağız” diyen Bakan Albayrak, “İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Reel sektöre tahsis edilen krediler, sadece ekim ayında yüzde 106 artarak 24.5 milyar liraya ulaştı” dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “İVME Finansman Paketi kapsamında reel sektöre tahsis edilen krediler, sadece ekim ayında yüzde 106 artarak 24.5 milyar liraya ulaştı. Yüzde 5’lik büyüme hedefimize üretimle ulaşacağız” ifadelerini kullandı. İVME Finansman Paketi'ne ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, Türkiye'nin yeni büyüme modeli çerçevesinde katma değerli üretim ve yerli makine alımının İVME Finansman Paketi ile desteklendiğini hatırlattı.

BAŞARIYLA DEVAM

Albayrak, paylaşımında, sanayi ve sera alanlarında kullandırılan İVME Finansman Paketi'ne ilişkin infografiğe de yer verdi. “Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, ihracat ve katma değerli ürün üretimi ile yerli makine alımını destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor” ifadesinin kullanıldığı infografiğe göre, 30 Eylül’de 9.5 milyar lira düzeyinde bulunan tahsis edilen kredi limiti, 31 Ekim itibarıyla yüzde 130 artışla 21.9 milyar liraya yükseldi. 30 Eylül’de 3.3 milyar lira olan kredi kullandırım tutarı da 31 Ekim itibarıyla yüzde 187 artışla 9.45 milyar lirayı buldu.

TOPLAM 24.5 MİLYAR TL

Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat Bankası aracılığıyla devreye alınan Seracılık Finansman Paketi ile üreticilere sağlanan kredi tutarı 2.55 milyar lira oldu. Hammadde sanayisinde 3 bin 106 firmaya 14 milyar lira kredi tahsis edildi. 2 bin 544 firma 5 milyar lira kredi kullandı. Makine imalat sanayisinde de 2 bin 371 firmaya 6.3 milyar lira kredi sağlandı, 2 bin 413 firmaya 3 milyar lira kredi kullandırıldı. Böylece, ‘İVME Finansman Genel’ ve ‘İVME Sera’ olarak açıklanan destekler kapsamında ekim ayında toplam 24.5 milyar liralık kredi kullandırılmış oldu.

‘Büyüme hedefine üretimle ulaşacağız’

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