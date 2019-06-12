Büyükelçi Ay: Angola'da yatırım fırsatlarının kapısı THY ile açılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBüyükelçi Ay: Angola'da yatırım fırsatlarının kapısı THY ile açılacak
GeriEkonomi Büyükelçi Ay: Angola'da yatırım fırsatlarının kapısı THY ile açılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
12.06.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Büyükelçi Ay: Angola'da yatırım fırsatlarının kapısı THY ile açılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyükelçi Ay: Angola'da yatırım fırsatlarının kapısı THY ile açılacak

Türkiye'nin Luanda Büyükelçisi Alp Ay "Angola'da Türk yatırımcılar için tarımdan madenciliğe, inşaattan elektrik dağıtımına, balıkçılıktan tekstile, enerjiden yan sanayiye kadar ciddi fırsatlar bulunuyor. THY'nin yılın son çeyreğinde direkt uçuşlara başlaması ve 10'dan fazla alanda ikili anlaşmaların imzalanmasıyla Türkiye ile Angola arasındaki ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımlar katlanarak artacaktır" dedi.

Türkiye'nin Luanda Büyükelçisi Alp Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 300 milyon dolara ulaştığını kaydederek, burada Türkiye'nin daha fazla ihracat yaptığını söyledi. 

Kutulu gıda, un, makarna, makine, tarım ürünleri, demir-çelik gibi alanlarda Angola'ya ihracat yapıldığını dile getiren Ay, bu rakamın potansiyelin çok altında olduğunu, ikili ilişkilerin geliştirilmesiyle daha yukarılara çekilebileceğini anlattı. 

Alp Ay, Angola'nın Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına yürütülen süreçten bir miktar geride kaldığını, ilişkilerin henüz yeni geliştiğini belirterek, "Bu yüzden eğitimden ticarete, savunmadan tarıma ve çifte vergilendirmenin önlenmesine kadar 10'dan fazla farklı alanda çalışıyoruz. Bu alanlarda Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço'nun yıl sonuna doğru Türkiye'ye gelmesi söz konusu. Bu ziyaretlerde anlaşmaları imzalayıp hukuki temeli atmış olacağız." diye konuştu. 

Türkiye ile Angola arasında direkt uçuşların olmamasının da ilişkilerin gelişmesinin önünde duran engellerden biri olarak gösterilebileceğini aktaran Ay, şu ifadeleri kullandı: 

"Halihazırda ülkeler arası uçmak aktarmalarla 20 saat sürebiliyor. THY'nin direkt uçuşlara başlaması hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel ilişkileri önemli şekilde etkileyecek. Çünkü Angola, bu 3 alanı da etkileyebilecek bir ülke. Daha önce THY'nin direkt uçmasının önünde bazı sorunlar da oldu. Ancak yeni dönemde Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile bu sorunları aştığımızı düşünüyorum. THY, yılın son çeyreğinde direkt seferlere başlamayı düşünüyor. Haftalık kaç uçuşun olacağı, uçuşların hangi günler olacağı planlanıyor. Haftada karşılıklı 2 ya da 3 uçuş bekliyoruz." 

"HER YIL BİNLERCE ANGOLALI BAVUL TİCARETİ İÇİN TÜRKİYE'YE GİDİYOR"

Büyükelçi Ay, direkt uçuşlar sayesinde iş insanlarının, yatırımcıların 7-8 saatte bir ülkeden diğerine ulaşabileceğini belirterek, bu durumun ciddi kolaylık getireceğini bildirdi. 

Türkiye'yi ziyaret eden Angola vatandaşı sayısının her geçen gün arttığını ve halen direkt uçuş olmamasına rağmen yıllık 10 bin kişiye yaklaştığını dile getiren Ay, "Bu kişilerin yüzde 90'ının amacı ticari partner bulmak ve bavul ticareti. İnsanlar 24 saati göze alıp Türkiye'ye gidiyor ve tekstil ürünleri getiriyor. Önceden Portekiz'den getiriyorlardı. Bu uçuşlar her halükarda kar sağlayacak." dedi. 

Ay, Angola'nın dünyanın 9. büyük petrol üreticisi olduğunu, ciddi elmas madeninin bulunduğunu kaydederek, ancak bu ülkenin kullandığı petrol ürünlerinin yüzde 80'ini ithal ettiğini, petrolü işleyemediğini anlattı. 

Ekonomisi petrole bağımlı olduğu için petrol fiyatlarının düşmesi halinde ülkenin sıkıntıya girdiğini aktaran Ay, "Bu yüzden Angola, yeni Cumhurbaşkanı Lourenço ile kaynakları ve ekonomiyi çeşitlendirmek istiyor. Tarım, turizm, sanayi gibi alanlarda ciddi yatırım teşviki var. Bu teşvikler başta Türkler olmak üzere yabancı yatırımcılar için ciddi avantaj sağlıyor." diye konuştu. 

Ay, "Mesela 2-3 yıl içinde bu dönüşüm sağlanırsa sonrasında buraya un satmak zor olacak ancak şimdiden burada bir Türk yatırımcının kuracağı un fabrikası ile ciddi kazanç sağlayabilecek." değerlendirmesinde bulundu. 

"TİCARET VE YATIRIMLAR KATLANARAK ARTACAK"

Alp Ay, Angola'da Türk yatırımcılar için tarımdan madenciliğe, inşaattan elektrik dağıtımına, balıkçılıktan tekstile, enerjiden yan sanayiye kadar ciddi fırsatlar bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Angola'da bu ve benzeri çok sayıda alanda sayısız fırsat mevcut. THY'nin direkt uçuşlara başlaması ve 10'dan fazla alanda ikili anlaşmaların imzalanmasıyla Türkiye ile Angola arasındaki ticaret hacmi ve karşılıklı yatırımlar katlanarak artacaktır. Madencilikte, turizmde, atık değerlendirmede, tarımda önemli firmalarımız şu anda Angola'da yatırım düşünüyor. Görüşmeler güzel gidiyor. Direkt uçuşlarla bu sayının artacağını, ticaret anlaşmalarıyla da daha hızlı somutlaşacağını düşünüyoruz. Ancak şunu da söylemek istiyorum şu an direkt uçuşlar olmaması ve geliş gidişin çok uzun sürmesine rağmen Türk yatırımcılar Angola'nın potansiyelini görüyor ve gelmeye başladılar." 

Ay, karşılıklı ilişkilerin gelişmesiyle ileride Angolalı yatırımcıların da Türkiye'yeyatırım yapacağını, ülkeler arası kültürel ve dostane ilişkilerin gelişeceğini bildirdi. 

Türk dizilerinin Angola'da önemli bir izleyici kitlesi tarafından takip edildiğini dile getiren Ay, İstanbul'a ve Türkiye'ye yönelik inanılmaz bir sempati olduğunu söyledi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ülkelerine yönelik kazan-kazan anlayışına dayalı dostane tavrının Angolalı liderler tarafından takdir edildiğini dile getiren Büyükelçi Ay, görüşmelerinde yetkililerin bu konuyu sürekli ifade ettiklerini anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Kurum’dan hastane müjdesi 
Bayramda rekor kırdı! Resmen doldu, taştı...
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Torba Yasa yürürlüğe girdi... İşte o maddeler
Kraliçe satışa başladı... İşte villasına istediği fiyat