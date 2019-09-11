Büyükekşi kulüp başkanı oluyor
Bu sezon Süper Lig’e adım atan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde yarın yönetim değişiyor. Genel kurulda başkan Adil Konukoğlu ve yönetim, bayrağı eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye devredecek. Gaziantepli işadamı Büyükekşi, bünyesinde birçok ayakkabı markasını bulunduran Flo’nun yönetim kurulu üyesi.
Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü başkanlığına gelecek olan Büyükekşi’nin, kendi yönetim kurulu listesini hazırladığı ve listede birçok önemli işadamının yer alacağı öğrenildi. Adil Konukoğlu’nun görevi teslim edeceği Büyükekşi’nin özellikle altyapıya yatırım yaparak, Gaziantep’i bir futbol yetiştiricisi şehir haline getirmeyi planladığı konuşuluyor.
DEĞERİ 22.3 MİLYON EURO
Büyükekşi’nin 70 milyon liralık bütçeye sahip olan Gazişehir’in, Süper Lig’de ilk 6’da yer alması için çalışmalar yürüteceği belirtilirken, gerekli görülmesi halinde devre arasında da takıma takviyeler yapacağı kaydedildi. Takımın mevcut ana sponsoru olan Sanko’nun da sezon sonuna kadar bu sponsorluğu sürdüreceği öğrenildi. 22.3 milyon Euro’luk futbolcu değerine sahip olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü bu değeri ile Süper Lig’de 9’uncu sırada yer alıyor.
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