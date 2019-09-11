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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ceyhun KUBURLU
11.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Büyükekşi kulüp başkanı oluyor

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Büyükekşi kulüp başkanı oluyor

Bu sezon Süper Lig’e adım atan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nde yarın yönetim değişiyor. Genel kurulda başkan Adil Konukoğlu ve yönetim, bayrağı eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye devredecek. Gaziantepli işadamı Büyükekşi, bünyesinde birçok ayakkabı markasını bulunduran Flo’nun yönetim kurulu üyesi.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü başkanlığına gelecek olan Büyükekşi’nin, kendi yönetim kurulu listesini hazırladığı ve listede birçok önemli işadamının yer alacağı öğrenildi. Adil Konukoğlu’nun görevi teslim edeceği Büyükekşi’nin özellikle altyapıya yatırım yaparak, Gaziantep’i bir futbol yetiştiricisi şehir haline getirmeyi planladığı konuşuluyor.

DEĞERİ 22.3 MİLYON EURO

Büyükekşi’nin 70 milyon liralık bütçeye sahip olan Gazişehir’in, Süper Lig’de ilk 6’da yer alması için çalışmalar yürüteceği belirtilirken, gerekli görülmesi halinde devre arasında da takıma takviyeler yapacağı kaydedildi. Takımın mevcut ana sponsoru olan Sanko’nun da sezon sonuna kadar bu sponsorluğu sürdüreceği öğrenildi. 22.3 milyon Euro’luk futbolcu değerine sahip olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü bu değeri ile Süper Lig’de 9’uncu sırada yer alıyor.

 

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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