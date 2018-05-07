Büyükekşi: "İhracatta rekorlar kırıyoruz"

Büyükekşi, AA muhabirine, ticarette ihracatın önemli olduğunu söyledi.

"Bir ülkenin ihraç edebilmesi için önce üretmesi lazım." diyen Büyükekşi, "süper teşvik" olarak adlandırılan Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek projelerin önemine vurgu yaptı.

Büyükekşi, yatırım teşviklerinin son derece önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımız 23 projeye teşvik verdi. 19 firma tarafından yapılan bu 23 proje, cari açığımıza yaklaşık 19 milyar dolarlık pozitif bir katkı sağlayacak. Bunun 6 milyar doları ihracatımıza pozitif yansıyacak, 12 milyar dolarlık da ithalatı engelleyecek. İthal ettiğimiz mal, Türkiye'de üretilecek. O yüzden yeni süper teşvikler son derece önemli. Bir örnek verecek olursak Toyota, ihracatı 2016 yılında 1,8 milyar dolardı.

Yeni bir yatırım yaptılar, hibrit model Japonya'dan sonra sadece Türkiye'de üretiliyor. Bir yılda 1,8 milyar dolardan ihracatı 4,4 milyar dolara geldi. Yani burada yaklaşık 2,6 milyar dolar neredeyse toplam ihracatından yüzde 150 fazlası bir yılda artış gerçekleştirdi. O yüzden yeni yapılacak yatırımların ihracatımıza pozitif katkı vermesi son derece önemli."

"24 HAZİRAN'DAKİ SEÇİMİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

İhracata dayalı yatırım yapılmasını hükümetin desteklediğini anlatan Büyükekşi, Türkiye'nin, sürdürülebilir gelişmesini gerçekleştirebilmek için mutlaka ihracat yapması gerektiğini ifade etti.

"İhracat üretim demek, istihdam demek, büyümek demek, refah demek." diyen Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Biz üretim yapan bütün sanayicilerimizi de sadece iç piyasaya değil, aynı zamanda ihracat yapmaya da davet ediyoruz.

24 Haziran'daki seçimi çok önemsiyoruz çünkü seçim lafı çıkınca aynı diş macunu gibi tüpten çıkınca içerisine sokması zor. Bu bir belirsizlik ortamı yaratacaktı. Ne kadar erken olursa o kadar iyiydi. 24 Haziran en erken zaman. Bu belirsizliklerin ortadan kalkmasına yönelik son derece olumlu çünkü yabancı ve yerli yatırımcılar belirsizlik ortamında yatırım yapmak istemiyorlar. İnşallah seçimden sonra 5 yıllık bir dönemde hükümet değişmeyecek ve yeni bir sistem gelecek.

Bürokrasi daha azalacak. Daha hızlı karar alma süreci işleyecek. Biz iş dünyası açısından faydalı olacağını düşünüyoruz çünkü bazı şeyler var ki bunu 2002 yılında da yaşadık. Güçlü bir iktidar gelince her şey birdenbire döviz kurları geriye gitti, enflasyon düştü, büyüme arttı. İnşallah aynı şeyleri tekrar yakalarız diye ümit ediyorum."

"EKONOMİK KRİZ BEKLENMİYOR"

Dünyada ekonomik krizin yaşanmadığını ve her şeyin son derece mükemmel gittiğini vurgulayan Büyükekşi, "Dünyada büyüme var. Son 10 yıldan beri dünya dış ticareti büyümüyordu, geçen sene 17,8 trilyon dolara çıktı ki daha önce 13 trilyon dolarlara düşmüştü. Bu sene bu rakamın 19 trilyon dolarlara çıkması bekleniyor. Herhangi bir şekilde kötüye gidiş yok çünkü emtia fiyatları artıyor." dedi.

Büyükekşi, ihracat konusunda petrol üreten ülkelerin daha rahat olduğunu, Avrupa'da ise ekonominin güzel gittiğini söyledi.

Türkiye'nin ihracatında artış olduğunu vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa Birliğine ihracatımız yüzde 20'lerin üzerinde artış göstermiş durumda. Amerika'ya da aynı şekilde, Afrika'ya ihracatımız yüzde 20'ler nispetinde artmış durumda. Orta Asya'da yüzde 13 artmış durumda.

Türkiye'ye gelecek olursak bırakın bir ekonomik krizi tam tersi ihracatımızda 1,5 yıldan beri hep artış açıklıyoruz, 7 aydan beri de çift haneli artış açıklıyoruz, rekorlar kırıyoruz. Geçen sene Türkiye yüzde 7,4 büyüdü, bu sene de yüzde 5,5 büyüme bekleniyor. Enflasyonda bir miktar yükseliş var ama bu tek haneli rakamlara gelecek. İşsizlik rakamları yüzde 10'lar mertebesinde dolaşıyor. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah bu yıl da gerek iç piyasada gerekse ihracatta çok güzel bir yıl olacak diye düşünüyorum. Ekonomik kriz beklenmiyor."