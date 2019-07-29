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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.07.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Büyükçekmece-Bursa hattı seferleri 2 Ağustos'da başlıyor

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Büyükçekmece-Bursa hattı seferleri 2 Ağustos'da başlıyor

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Büyükçekmece-Mudanya (Güzelyalı) deniz otobüs hattı Cuma günü hizmete giriyor. Seferler günde iki kez gerçekleştirilecek.

2 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verecek olan deniz otobüsleri sayesinde özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt’ta ikamet eden vatandaşlar, hızlı ve konforlu bir şekilde Bursa’ya seyahat edebilecek. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Büyükçekmece Belediyesi - Mimarsinan İskelesi’nden hareket ederek vatandaşların kısa bir süre içerisinde Mudanya’ya ulaşmalarını sağlayacak.

Seferler günde iki kez gerçekleştirilecek
Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verecek olan Büyükçekmece - Mudanya (Güzelyalı) İDO hatları kalkış saatleri ise Büyükçekmece’de sabah 10.30 ile 20.30, Bursa’da ise 08.00 ile 18.30 saatleri olarak düzenlendi.

“Söz verdik ve gerçekleştirdik”
İDO Büyükçekmece - Mudanya (Güzelyalı) hatları sayesinde vatandaşların 95 dakikada Bursa’ya ulaşabileceklerini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Söz verdik ve gerçekleştirdik. Büyükçekmece’de artık uzun yollar kısalıyor. Büyük Büyükçekmece ailem için hizmette sınır tanımıyoruz. 2 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Büyükçekmece - Bursa hattı hizmete girecek. Bursa’ya yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız hem daha konforlu hem de trafik problemi olmadan daha hızlı bir şekilde Mudanya’ya gidebilecek. Mutluluk şehri Büyükçekmece için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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