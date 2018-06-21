Büyük vurgun işte burada yapıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
KOCAELİ (İHA)
21.06.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

Büyük vurgun işte burada yapıldı

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Türkiye'nin ilk dijital parasını üreterek yüzde 40 kâr payı vaadiyle 16 bine yakın vatandaştan 1 milyar TL toplayan ancak ödeme yapmayan şirketin dijital para üretim merkezi Kocaeli’de çıktı.

İLK yerli dijital para Turcoin üretme fikriyle kar payı ödeme vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Hipper A.Ş.’nin iki yetkilisi Eskişehir ve Kocaeli’de gözaltına alındı. 16 bine yakın vatandaştan yüzde 40’a yakın kar vaadiyle 1 milyar TL toplayan şirketin 24 bin ekran kartı ile dijital para ürettiği merkezin ise Kocaeli’de olduğu tespit edildi.

4 DÜKKAN DAHA ALDILAR

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi’nde bulunan lüks bir sitede yaklaşık 800 bin TL’lik dükkan alarak tesisi kuran şirket, daha sonra topladıkları paralar ile aynı siteden 4 dükkan daha satın adlığı öğrenildi. Son olarak sitedeki restoran olarak faaliyet gösteren dükkana 500 bin TL kaparo veren şirket yöneticilerinin gözaltına alınması sonrasında ise tüm iş yerlerinin kepenklerinin kapatıldığı öğrenildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince inceleme yapılan iş yerlerinde dijital para üretmekte kullanılan cihazların olduğu belirlendi.

Dijital para üretim yerinin açılmasından sonra sürekli siteye kalabalık grupların geldiğini ifade eden site sakinleri, zaman zaman gelen silahlı şahıslarla bazı kişilerin tartışma yaşadıklarına da tanık olduklarını söylediler. Site sakinleri, kolay kazanç vaadine kapılan insanlar arasında şehit yakınları ve gazilerin bile olduğunu belirttiler. Site sakinleri ayrıca sürekli lüks araçlarla dükkanların önüne grupların geldiğini ve dükkanlarda toplantı yaptıklarını dile getirdiler.

Öte yandan, şikayet sonrasında düzenlenen operasyonda Hipper A.Ş.'de yüzde 51 hissesi bulunan Muhammed Satıroğlu, Eskişehir’de, yüzde 49 hissesi bulunan ve bazı dergilere reklam verdiği görülen Sadun Kaya. Kocaeli'nde gözaltına alındı. Gözaltıların ardından çok sayıda güvenlik kamerası ile korunan dijital para üretim yerlerinin demir kepenklerinin kapatıldığı görüldü.

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