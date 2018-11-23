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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Gökhan Artan/İSTANBUL,(DHA)
23.11.2018 - 11:43, Son Güncelleme:

Büyük taşınma yaklaştı! İş ilanları arttı

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Büyük taşınma yaklaştı! İş ilanları arttı

29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda başta havacılık sektörü olmak üzere birçok iş kolunda faaliyette bulunacak büyük ve küçük ölçekli işletmeler de büyük taşınma yaklaşırken personel alımlarına hız verdi. İş başvuru ilanlarının yayınlandığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için iş ilanlarında büyük artışlar dikkat çekiyor.

Türk Hava Yolları'nın 31 Ekim'de 5 noktaya seferlere başladığı İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma 30 Aralık saat 03:00'de başlayacak. Taşınma süreci 45 saat sürecek ve Atatürk Havalimanı 31 Aralık saat 00:00'dan itibaren ticari yolcu taşımacılığına kapatılacak. Büyük taşınmaya artık 37 gün kala havacılık sektörü  başta olmak üzere İstanbul Havalimanı'nda  yer alacak işletmeler de hazırlıklarına hız verdi.Yolcu sayıları daha da artacak havayolu şirketleri ile bu şirketlere hizmet verecek işletmeler personel alımlarını İstanbul Havalimanı'na göre güncelledi. Şirketler yeni istihdamlar için ilanlara çıkarken özellikle iş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için aranan personel ilanlarındaki artış dikkat çekiyor.

Büyük taşınma yaklaştı İş ilanları arttı

EN ÇOK ARANANLARIN BAŞINDA MAĞAZA ÇALIŞANLARI

İş başvurularının yapıldığı web sitelerinde, havalimanının yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA'nın ve havalimanına iş yapan taşeron şirketlerin yanı sıra terminalde yer kiralayan büyük ve küçük şirketlerin personel arama ilanları yer alıyor. Mağaza müdürleri,satış temsilcileri,teknisyenler o ilanlardan sadece birkaçı.En çok arananların başında ise mağazalarda görev yapacak satış temsilcileri yer alıyor.

Büyük taşınma yaklaştı İş ilanları arttı

İLK ETAP DA 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

lk etabı 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak.Sadece İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. bünyesinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli görev yapacak.İstanbul Havalimanı ile beraber daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları'na yeni uçuş ekipleri katılacak. THY kokpit ekibi ihtiyacı için 16 ilana çıkarken zaman zaman da kabin ekibi alımlarıyla ilgili ilan yayınlıyor.THY'nin DO & CO ile ortak kurululuşu olan ikram şirketi THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş'nin de personel ilanları dikkat çekti. Şirket aralarında uçan aşçı,gıda teknikeri,aşçı, makine mühendisi de dahil 31 iş ilanına çıktı. 

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