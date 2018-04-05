Büyük operasyonda karar az önce çıktı
Selimoğlu İnşaat'ın eski yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmada karar az önce çıktı. Sulh Ceza Hakimliği, 11 şüpheliyi serbest bıraktı. Şüphelilerden 7'si için adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Fikirtepe'de proje geliştiren Selimoğlu İnşaat'ın eski yönetici ve çalışanları hakkında dün gözaltı işlemi yapılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan 11 kişi arasında, şirketin eski CEO'su K. C. U. da bulunuyordu. Soruşturma sürecinin başında ise, Selimoğlu İnşaat'ı devralan Pana Yapı'nın sahibi Raci Şaşmaz'ın savcılığa yaptığı suç duyurusu bulunuyordu.
7'Sİ İÇİN ADLİ KONTROL ŞARTI
Şüphelilerden 4'ü emniyet aşamasında serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise öğlen saatlerinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık sorgusu sonrası şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 7 şüphelinin adli kontrol şartı ile, 4 kişinin ise adli kontrol hükümleri uygulamadan serbest bıraktı.
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