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Büyük Kulüp’te Kaptanoğlu kazandı

Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
18.03.2018 - 21:17 | Son Güncelleme:

Büyük Kulüp’te gerçekleştirilen seçimleri 1791 oyla armatör Gündüz Kaptanoğlu kazandı. Kaptanoğlu, Büyük Kulüp’ü üç yıl daha yönetecek.

İstanbul cemiyet hayatının önemli merkezlerinden biri olan 136 yıllık Büyük Kulüp’te gerçekleştirilen olağan seçimleri armatör Gündüz Kaptanoğlu kazandı. Kulüpte 21 yıl boyunca başkanlık yapan işadamı Duran Akbulut’un geçtiğimiz yıl vefatının ardından yönetime Gündüz Kaptanoğlu geçmişti. Yaklaşık 10 aydır kulübü yöneten Kaptanoğlu, yeni dönem için de adaylığını açıklamıştı. Dün yapılan seçimlerde Gündüz Kaptanoğlu, Emekli Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Tevfik Altınok ile yarıştı. Yapılan oylama sonucunda Gündüz Kaptanoğlu1791 oy, Altınok ise 1340 oy aldı.

Sonuçların açıklanmasının ardından kulüp üyeleri Kaptanoğlu’nu tebrik etti. Gündüz Kaptanoğlu yaptığı açıklamada “Bu seçimleri Büyük Kulüp ailesi kazandı. Bundan sonra ortak akıl kulüpte hakim olacak. Projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsallaşmaya yolunda ilerleyeceğiz” dedi.

Etiketler: Büyük Kulüp , Gündüz Kaptanoğlu , gazetehaberleri
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