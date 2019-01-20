Büyük İstanbul Tüneli’ne onay
İstanbul’un iki yakasını Boğaz’ın altından birleştirecek Metro hattı ve karayolu tüneli için düğmeye basıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve İstanbul Boğazı’nın altından geçecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli projesine ilişkin plan tadilatı teklifleri İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı. CHP Grubu, projeye ilişkin çekinceleri olmasına karşın, plan teklifine olumlu oy verdi. İncirli–Söğütlüçeşme Metro Hattı 30.7 kilometre uzunluk ve toplam 15 istasyon olarak planlandı. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi, İstanbul Boğazı geçişi kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere 2 geçiş merkezi bulunacak.Teklif plana göre, yapımı planlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi plan tadilatı, Dolmabahçe–Levazım- Baltalimanı- Ayazağa Tünelleri Projesi, Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz–Çekmeköy, Kağıthane, Sarıyer, Seytantepe, Cendere Vadisi Şişli, Ümraniye Hekimbaşı Kazım Karabekir ve İnkilap mahalleleri, Üsküdar, Eyüp, Çobançeşme Mevkii, Metro ve karayolu Boğaz Geçişi Projesi ve Kabataş–Mahmutbey arası metro güzergahı Bağcılar plan paftalarına da işlenecek.
Şematik olarak belirlenen güzergah ve istasyon yerleri, uygulama imar planı aşamasında kesinleşecek.
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