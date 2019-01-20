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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Fatma AKSU/İSTANBUL
20.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Büyük İstanbul Tüneli’ne onay

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Büyük İstanbul Tüneli’ne onay

İstanbul’un iki yakasını Boğaz’ın altından birleştirecek Metro hattı ve karayolu tüneli için düğmeye basıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlatılan ve İstanbul Boğazı’nın altından geçecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli projesine ilişkin plan tadilatı teklifleri İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı. CHP Grubu, projeye ilişkin çekinceleri olmasına karşın, plan teklifine olumlu oy verdi. İncirli–Söğütlüçeşme Metro Hattı 30.7 kilometre uzunluk ve toplam 15 istasyon olarak planlandı. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi, İstanbul Boğazı geçişi kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere 2 geçiş merkezi bulunacak.Teklif plana göre, yapımı planlanan 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi plan tadilatı, Dolmabahçe–Levazım- Baltalimanı- Ayazağa Tünelleri Projesi, Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz–Çekmeköy, Kağıthane, Sarıyer, Seytantepe, Cendere Vadisi Şişli, Ümraniye Hekimbaşı Kazım Karabekir ve İnkilap mahalleleri, Üsküdar, Eyüp, Çobançeşme Mevkii, Metro ve karayolu Boğaz Geçişi Projesi ve Kabataş–Mahmutbey arası metro güzergahı Bağcılar plan paftalarına da işlenecek.

Şematik olarak belirlenen güzergah ve istasyon yerleri, uygulama imar planı aşamasında kesinleşecek.

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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