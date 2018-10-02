Büyük İstanbul Tüneli görücüye çıkıyor
BÜYÜK İstanbul Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projeler ilk kez kapsamlı şekilde İstanbul’da görücüye çıkacak.
WASHİNGTON’DAN Uluslararası Yollar Federasyonu Başkan Yardımcısı Magid Elabyad ile ABD eski Başkanı Barack Obama’nın Ulaştırma Hizmetlerinden Sorumlu Danışmanı ve Federal Ulaştırma Dairesi Eski Başkanı Joe Toole, 3 Ekim’de İstanbul’da ABD’nin yeni yol projeleri ve kamu özel sektör işbirlikleri (PPP) ile ilgili işadamlarına sunum yapacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Yollar Federasyonu (IRF) teknik destekleriyle düzenlenen 3. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, 3-6 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezinde yapılacak. Fuarın yapımcı şirketi MCI Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Yavuz Tümer, fuar içerisinde bulunan çalıştay alanında ilk kez kapsamlı “Büyük İstanbul Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü” gibi mega projelerin sunumlarının gerçekleşeceğini belirterek, “Ayrıca, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Nijerya, Sudan, Tayland, Gine, Malezya, Irak’tan karayolu idareleri düzeyinde resmi katılımlar olacak. Ülkelerindeki yeni projelere dair sunumlar yapacaklar” dedi.
ABD’DE YOL AÇACAKLAR
Tümer, ABD’de ulaştırma sektörünün çok önemli 2 ismi Joe Toole ile Magid Elabyad’ın da fuar davetine olumlu yanıt vermelerinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:
“Sayın Toole yapacağı sunumda ABD’nin yeni yol projeleri hakkında detaylı bilgi aktaracak. Bu bilgiler ülkemiz dışında, özellikle ABD gibi dünya devi bir ülkede proje fırsatları arayan firmalar için büyük önem taşıyor. Sayın Elabyad ise kamu özel sektör işbirlikleri ile ilgili ülkesinden örnekler ve işbirliklerinden sağlanan faydalar ile ilgili anahtar konularda sunum yapacak. Sektörde Amerika’dan ilk kez böylesi iki önemli konuğun birlikte ağırlanacağı fuar, Türk firmalarına ABD’de ciddi kapılar açacak.”
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