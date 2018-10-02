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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
02.10.2018 - 09:14, Son Güncelleme:

Büyük İstanbul Tüneli görücüye çıkıyor

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Büyük İstanbul Tüneli görücüye çıkıyor

BÜYÜK İstanbul Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi mega projeler ilk kez kapsamlı şekilde İstanbul’da görücüye çıkacak.

WASHİNGTON’DAN Uluslararası Yollar Federasyonu Başkan Yardımcısı Magid Elabyad ile ABD eski Başkanı Barack Obama’nın Ulaştırma Hizmetlerinden Sorumlu Danışmanı ve Federal Ulaştırma Dairesi Eski Başkanı Joe Toole, 3 Ekim’de İstanbul’da ABD’nin yeni yol projeleri ve kamu özel sektör işbirlikleri (PPP) ile ilgili işadamlarına sunum yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Yollar Federasyonu (IRF) teknik destekleriyle düzenlenen 3. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, 3-6 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezinde yapılacak. Fuarın yapımcı şirketi MCI Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Yavuz Tümer, fuar içerisinde bulunan çalıştay alanında ilk kez kapsamlı “Büyük İstanbul Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü” gibi mega projelerin sunumlarının gerçekleşeceğini belirterek, “Ayrıca, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Nijerya, Sudan, Tayland, Gine, Malezya, Irak’tan karayolu idareleri düzeyinde resmi katılımlar olacak. Ülkelerindeki yeni projelere dair sunumlar yapacaklar” dedi.

ABD’DE YOL AÇACAKLAR
Tümer, ABD’de ulaştırma sektörünün çok önemli 2 ismi Joe Toole ile Magid Elabyad’ın da fuar davetine olumlu yanıt vermelerinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

“Sayın Toole yapacağı sunumda ABD’nin yeni yol projeleri hakkında detaylı bilgi aktaracak. Bu bilgiler ülkemiz dışında, özellikle ABD gibi dünya devi bir ülkede proje fırsatları arayan firmalar için büyük önem taşıyor. Sayın Elabyad ise kamu özel sektör işbirlikleri ile ilgili ülkesinden örnekler ve işbirliklerinden sağlanan faydalar ile ilgili anahtar konularda sunum yapacak. Sektörde Amerika’dan ilk kez böylesi iki önemli konuğun birlikte ağırlanacağı fuar, Türk firmalarına ABD’de ciddi kapılar açacak.”

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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