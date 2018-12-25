Büyük fırsatı kaçırmayalım

YILIN 11 ayında yabancıya satılan konut satışı geçen yıla göre yüzde 75 artarak 35 bin 103’e çıktı. Geçen yılın tamamında yabancıya satılan konut adedi sadece 22 bin adette kalmıştı. Bu veriler ışığında yabancıya satışın hala büyük potansiyel taşıdığına vurgu yapan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Türk vatandaşlığı kazanabilmek için en az 1 milyon dolarlık taşınmazın tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alınması hükmü değiştirildi. Bugün itibarıyla 250 bin dolarlık taşınmaz satın alan yabancı Türk vatandaşlığı kazanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un büyük desteği olmasa bu rakamlar yine hayal olarak kalabilirdi” diye konuştu.

Yabancıya satış konusunda ulaşılan rakamların bir başlangıç olduğunu da söyleyen Ziya Yılmaz “ABD’de geçtiğimiz yıl 284 bin adet konut yabancıya satıldı. Bu konutlar sayesinde ABD, 153 milyar dolarlık gelirin sahibi oldu. Yine aynı şekilde İspanya’da satılan her 9 konuttan 1’inin yabancıya satıldığını görüyoruz. Türkiye’de ise geçen yıl 1,4 milyon konut satışı gerçekleşti. Bunun sadece 22 binini yabancıya satabildik. Elde ettiğimiz gelir ise 4,6 milyar dolar. Bu tablo gösteriyor ki yabancıya konut satışında Türkiye daha rekabetçi olmak zorunda” dedi.

OFİS AÇABİLİRİZ

Yabancıya satış konusunda, şimdi yeni birtakım adımlar atılması gerektiğini belirten Ziya Yılmaz şunları söyledi: “Bu konuda kamunun tüm kesimleri ve yeterlilik kriterlerini karşılamış özel sektör kuruluşlarının işbirliğiyle topyekûn bir seferberlik haline geçmemiz gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik, Turizm, Dışişleri Bakanlıklarından tutun da bankalara kadar herkesin içinde olacağı böylesi bir hamle Türkiye için yüzyılın fırsatlarından birine dönüşebilir.”

İlk olarak potansiyel ülkelerin belirlenmesi gerektiğini de belirten Ziya Yılmaz “Gayrimenkul sektörünün yeterlilik kriterlerini yerine getirmiş oyuncuları olarak bizler, ilgili bakanlıklarımızın rehberliğinde bu ülkelerde ortak tanıtım noktaları, Türkiye Ofisleri açabiliriz. Hedef ülkelerde bir Türkiye rüzgarı estirebilirsek, dünyanın gözünün yatırım anlamında bir kez daha Türkiye’ye çevrilmesini sağlayabiliriz. Böylesi bir tanıtım hamlesi ile yılda 30 milyar dolarlık yabancıya satış geliri yazmak hiç de hayal değil. Bunu başarmış bir konut sektörü düşünün… Diyelim ki ülke olarak doğalgaza, petrole her yıl 40-50 milyar dolar para veriyoruz. Bu açığın yarısını yabancıya konut satışından çıkarırız” dedi.

NİŞANTAŞI’NA ŞİMDİDEN 15 BİN TELEFON ALDIK

“NİŞANTAŞI’ndatüm dünyaya örnek olacak bir model üzerinde çalışıyoruz” diyen Ziya Yılmaz, “İhaleyi aldığımızda da söylemiştik; Nişantaşı’nın tarihi dokusuna, kültürüne sahip çıkabilecek bir projeden söz ediyoruz. Yeni trendleri barındıran, hayranlık uyandıran ve yaşamak isteği uyandıran, 60 yıl sonra bile eskimeyecek bir proje olacak. İçinde çok sürpriz de barındıracak. Çağrı merkezimize şu ana kadar 15 binin üzerinde Nişantaşı ile ilgili telefon geldi. Hepsi de lütfen satışa çıkmadan bize bilgi verin diye arıyor” dedi.

YILLIK BAZDA YABANCIYA SATIŞ RAKAMLARI

Yıllar Tutar

2003 998 milyon $

2004 1.3 milyar $

2005 1.8 milyar $

2006 2.9 milyar $

2007 2.9 milyar $

2008 2.9 milyar $

2009 1.7 milyar $

2010 2.4 milyar $

2011 2 milyar $ $

2012 2.6 milyar $

2013 3 milyar $

2014 4.3 milyar $

2015 4.1 milyar $

2016 3.8 milyar $

2017 4.6 milyar $