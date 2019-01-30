Büyük destek: O krediler ertelendi

Ziraat Bankası'ndan çiftçiye büyük bir destek daha geldi. Toplam 530 bin çiftçinin 30 milyar liraya yakın çiftçi kredisi temmuz sonrasına ötelendi. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre banka, çiftçilere kredi ödemelerinde yapılandırma, erteleme, yeniden vade imkânı da sunmaya devam ediyor.

30 HAZİRAN'A KADAR SÜRE

Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, tarımsal kredi kullanan, geçici olarak gelir-gider dengesi bozulan üreticilere tarımsal faaliyetlerinin devamını sağlamak için 30 Haziran'a kadar süre verildi. Bu tarihe kadar olan işletme ve yatırım kredileri vade tarihinden itibaren 12 aya kadar yeniden vadelendiriliyor.

Çiftçiye destek kapsamında 530 bin çiftçinin yaklaşık 30 milyar liralık çiftçi kredisi de temmuz sonrasına ötelendi. Mevcut en düşük maliyetli faizin altyapısı korunarak bu tarihe kadar rahatlamaları sağlandı.

Hükümet çiftçilere nakit hibe desteğini bu yıl yüzde 10.7 artırarak 16.1 milyar liraya çıkardı. Böylece son 16 yılda üreticilere verilen nakit hibe desteği yaklaşık 118 milyar lira oldu. Bu yılın bütçesinde yatırım ödenekleri dahil tarıma ayrılan kaynak toplamı 26.5 milyar liraya ulaştı.

Tarımsal destek programları için 16.1 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 5.1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, ihracat ve diğer tarımsal destekler için de 5.3 milyar liralık destek sağlanacak.

850 BİN ÇİFTÇİYE FAİZ DESTEĞİ

Türkiye'nin kaliteli üretimle tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim-pazarlama üssü olması hedefleniyor. Küçük çiftçilerin ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında, vergisel düzenlemelerden kaynaklanan engeller kalkacak. Çiftçilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacını uygun koşullarda sağlayabilmesi amacıyla faiz desteği sürerken, uygulamadan yararlanan çiftçi sayısı 850 bine ulaştı.

EKONOMİYE 384 MİLYARLIK KATKI SAĞLIYOR

Ziraat Bankası ekonomiye 384 milyar TL kredi kanalıyla destek sağlıyor. Banka, çiftçilerin yanı sıra küçük işletmelere, altyapı ve enerji projelerine, vatandaşlara kredi kullandırıyor.