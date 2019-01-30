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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
30.01.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Büyük destek: O krediler ertelendi

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Büyük destek: O krediler ertelendi

Ziraat’ten kredi kullanan çiftçilere müjde geldi. 530 bin çiftçinin 30 milyar TL’ye yakın çiftçi kredisi temmuz sonrasına ötelendi. Çiftçilere kredi ödemelerinde yapılandırma ve ek vade imkânı da sağlandı.

Ziraat Bankası'ndan çiftçiye büyük bir destek daha geldi. Toplam 530 bin çiftçinin 30 milyar liraya yakın çiftçi kredisi temmuz sonrasına ötelendi. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre banka, çiftçilere kredi ödemelerinde yapılandırma, erteleme, yeniden vade imkânı da sunmaya devam ediyor.

30 HAZİRAN'A KADAR SÜRE

Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, tarımsal kredi kullanan, geçici olarak gelir-gider dengesi bozulan üreticilere tarımsal faaliyetlerinin devamını sağlamak için 30 Haziran'a kadar süre verildi. Bu tarihe kadar olan işletme ve yatırım kredileri vade tarihinden itibaren 12 aya kadar yeniden vadelendiriliyor.

Çiftçiye destek kapsamında 530 bin çiftçinin yaklaşık 30 milyar liralık çiftçi kredisi de temmuz sonrasına ötelendi. Mevcut en düşük maliyetli faizin altyapısı korunarak bu tarihe kadar rahatlamaları sağlandı.

Hükümet çiftçilere nakit hibe desteğini bu yıl yüzde 10.7 artırarak 16.1 milyar liraya çıkardı. Böylece son 16 yılda üreticilere verilen nakit hibe desteği yaklaşık 118 milyar lira oldu. Bu yılın bütçesinde yatırım ödenekleri dahil tarıma ayrılan kaynak toplamı 26.5 milyar liraya ulaştı.

Tarımsal destek programları için 16.1 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 5.1 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, ihracat ve diğer tarımsal destekler için de 5.3 milyar liralık destek sağlanacak.

850 BİN ÇİFTÇİYE FAİZ DESTEĞİ

Türkiye'nin kaliteli üretimle tarım ve hayvancılıkta katma değeri yüksek bir üretim-pazarlama üssü olması hedefleniyor. Küçük çiftçilerin ürettiği ürünleri tüketiciye doğrudan satışında, vergisel düzenlemelerden kaynaklanan engeller kalkacak. Çiftçilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacını uygun koşullarda sağlayabilmesi amacıyla faiz desteği sürerken, uygulamadan yararlanan çiftçi sayısı 850 bine ulaştı.

EKONOMİYE 384 MİLYARLIK KATKI SAĞLIYOR

Ziraat Bankası ekonomiye 384 milyar TL kredi kanalıyla destek sağlıyor. Banka, çiftçilerin yanı sıra küçük işletmelere, altyapı ve enerji projelerine, vatandaşlara kredi kullandırıyor.

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