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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.10.2018 - 15:43, Son Güncelleme:

Bütün dünya peşinde... Türkiye'den Arsenal'e gönderiliyor

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Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen tuz, bir çok ülkenin yanı sıra dünyaca ünlü futbol kulübü Arsenal'a da gönderildi. Tuz şirketinin yönetim kurulu başkanı Oktay Gözüyukarı, yaptığı açıklamada "İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Arsenal bizden tuz talep etti. İlk etapta 500 kilogram gönderdik. Tuzumuz, doğal yollarla elde ettiğimiz için ödem yapmıyor. Magnezyum oranının yüksek olmasıyla da sporculardaki kramp girme olayını ortadan kaldırıyor" dedi.

Delice ilçesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında, 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisi, yaklaşık 8 ay önce faaliyete geçti. Tamamen doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliğiyle öne çıkan tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep gördü.

Tesiste, dağlık bölgeden çıkan doğal kaynak suyundan tuz elde ediliyor. Sera tipi havuzlarda suyun güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu ortaya çıkan tuz, hijyenik koşullarda herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yollarla üretilip satışa sunuluyor.

Bu özellikleriyle ABD, Güney Kore, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmeye başlanan tuz, özellikle magnezyum oranının yüksekliği, kimyasal işleme maruz kalmaması ve ödemi önlemesi nedeniyle dünyaca ünlü futbol takımlarının da ilgisini çekti.

Bütün dünya peşinde... Türkiyeden Arsenale gönderiliyor


Şirketin yönetim kurulu başkanı Oktay Gözüyukarı yaptığı açıklamada, doğal kaynak suyundan elde ettikleri tuzu yaklaşık 8 ay önce Türkiye pazarına sunduklarını söyledi.

İlk ihracatlarını ABD'ye 22 ton göndererek yaptıklarını anlatan Gözüyukarı, ardından da Güney Kore ve Rusya'dan talep geldiğini aktardı.

Futbol takımları ve diğer bazı sporcuların tuza ilgi göstermeye başladığını ifade eden Gözüyukarı, şunları kaydetti:

"ABD'de dünyanın her yerinde 15 bin market zinciri olan bir firmaya gönderdik. İngiltere'nin köklü futbol kulüplerinden Arsenal bizden tuz talep etti. İlk etapta 500 kilogram gönderdik. Ardından Rusya'da bir futbol takımı istedi. Önümüzdeki günlerde de tuzu Antalyaspor'a göndereceğiz. İstanbul'da düzenlenen maraton yarışlarına katılan sporcular da talepte bulundu. Sporcuların beslenmelerinde tuzumuz çok kullanılıyor. Bunun sebebi de tuzumuz, doğal yollarla elde ettiğimiz için ödem yapmıyor. Magnezyum oranının yüksek olmasıyla da sporculardaki kramp girme olayını ortadan kaldırıyor."

Bütün dünya peşinde... Türkiyeden Arsenale gönderiliyor


Tuzu farklı bir yöntemle elde ettiklerini dile getiren Gözüyukarı, şöyle konuştu:

"Biz tuzumuzu Türkiye'de bilinen yöntemden farklı bir yolla çıkartıyoruz. Bu yöntemle Türkiye'de ilk biz çıkartıyoruz. Tuzlarımız sıvı olarak dağda kaynıyor. 2000'li yıllarda devlet bu bölgenin tuz ihtiyacını karşılamak için tuz üretimi yapıyormuş. Biz bunu daha modern ve hijyen bir şekilde çıkartıyoruz. Dağdan gelen doğal kaynak suyu önce dinlenme havuzlarına alıyoruz. Daha sonra da 4-5 bin metrekarelik kapalı sera tipi havuzlara gönderiyoruz. Dağdan gelen suyun içerisinde yüzde 30'a yakın tuz oranı var. Seralarımızda su, güneşi gördükçe buharlaşıp, sodyum ve klorürle bağ oluşturuyor. Daha sonra da tuz olmaya başlıyor. İşçilerimiz de oluşan bu tuzu topluyor."

İşletmenin şu anda günlük tuz üretme kapasitesinin 10 ton olduğunu bildiren Gözüyukarı, havuzların sayısını artırarak bu sayıyı 60 tona çıkartacaklarını sözlerine ekledi.

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