Butik üretip dünyaya açılacak

ERKEK giyim sektöründe 43 yılı geride bırakan Bisse dünya markası olma hedefi için çalışmalarına hız kazandırdı. Şirket, 60 metrekarelik dükkânda gömlek üretimi ile başlayan yolculuğunda bugün 250 milyon lira ciroya ulaştı. Gelecek dönem planlarını konuşmak için bir araya geldiğimiz Bisse Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kefeli, hem butik üretimden vazgeçmeyeceklerini hem de yurtdışında büyüyeceklerini ifade etti.

GLOBAL MARKA YOK

“Marka oluşturmak uzun soluklu bir iş” diyen Kefeli, Türkiye’nin global markalar yaratma konusunda iyi bir noktada olmadığını söyledi. Firmalarının kuruluşundan bu yana dünya markası olma hedefiyle yol aldığını belirten Mustafa Kefeli, “Tüketicinin zihninde güvenirliliği elde etmeden marka olunmuyor. İstersen çok büyük reklam kampanyaları yap, faydasız... Önce tüketici sana, ürününe inanacak. Kurulduğumuz ilk günden bu yana basamakları adım adım çıktık. 2020’de de yurtdışında büyüme atağına kalkıyoruz. Yurtiçinde 30, yurtdışında 7 mağazamız var. Hedefimiz ise 2020’de yurtdışında 14 yeni mağaza açmak. İlk adres Dubai olacak. Sonrasında Katar, Kazakistan, ABD, İsviçre’de yer alacağız. Yurtiçinde ise ikisi İstanbul’da biri İzmir’de 3 yeni mazağamızı önümüzdeki yıl devreye alacağız” diye konuştu. Her yıl yüzde 10 büyüme hedefleri olduğunu dile getiren Kefeli, şirketlerinin mağaza açılışları ve makina alımları için 2020’de 7 milyon dolar yatırım yapacaklarını söyledi.



Bisse’nin hikâyesi 1976 yılında İstanbul Vefa’da tutulan 60 metrekarelik dükkân ve iki küçük makine ile iki kardeşin fason gömlek üretimiyle başladı. ‘Birlikte İlkemiz Sanatla Sanayiye Erişmek’ ilkesi benimsendi, bu ilkenin baş harflerinden oluşan Bisse markası doğdu. 1996 yılında Sakıp Sabancı’nın reklam filminde oynaması ile markanın bilinirliliği arttı. Yılda 1 milyon gömlek üreten şirket 1000 kişiye de istihdam sağlıyor.

‘200 MAĞAZA AÇABİLİRİM’

Mustafa Kefeli’nin dikkat çektiği bir nokta da butik üretim. Yurtiçi ve yurtdışında büyürken bundan vazgeçmeyeceklerine vurgu yapan Kefeli, “Beyaz, mavi gömlek dışında bir üründen 60-65 tane üretiyoruz. Çünkü erkekler de kadınlar gibi aldığı ürünü başkasında görmek istemiyor. Bizden bir ürün aldığında biliyor ki çalıştığı yerde, bulunduğu semtte aynısı görmesi oldukça düşük bir olasılık. Aslında butik üretim maliyeti arttırıyor, ama biz A plus marka olmak için bunu göze alıyoruz. İstesem15 günde 200 mağaza açabilirim. Bu imkânım var. Ama Bisse’nin hedefi, kendini konumlandığı yer bu değil” diye konuştu.

AKADEMİ KURACAK



MUSTAFA Kefeli’yi yeni mağaza yatırımlarından daha çok heyecanlandıran bir planı daha var; o da akademi kurmak. Sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek için akademi kurmaya karar verdiğini belirten Mustafa Kefeli, “Sektörümüze iyi yetişmiş satış elemanı ve tasarımcı kazandırmak istiyoruz. İmalatta da ciddi eleman sorunu yaşıyoruz. Makinacılar, açılan alışveriş merkezi ve siteler nedeniyle güvenlik elemanı oldu. Bu akademi projemizle imalat alanındaki sorunu da çözeceğiz” dedi. Akademi için yer arayışında olduğunu ifade eden Mustafa Kefeli, 2020’de bu projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti. Kefeli akademi projesi kapsamında İŞKUR ile de işbirliği yapacaklarını ekledi.

‘MARKANIN TEMİNAT DEĞERİ OLMALI’

“BEN Mustafa Kefeli olarak bir gün göçüp gideceğim ama markam kalacak” diyen Kefeli, markaların teminat gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Benim hemen hemen her bankada iyi rakamlarla kredibilitem var. Ama markanın 1 lira değeri yok. Bugün insanlar sadece teminat değeri var diye oturmayacakları evleri satın alıyor. Bakın konut projelerine evlerin ışıkları yanmıyor. Oysa marka değerini yükseltmek için markaların teminat gösterilmesi lazım. Bu konuda bir düzenlemeye ihtiyaç var.

HİBE DESTEĞİYLE ÜRETİMİ YÜZDE 100 ARTTIRDI



TELEKOM sektöründe uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra ‘Ovilo’ markasıyla 2012 yılında butik zeytinyağı üretimine adım atan mühendis Nermin Gelbal Gökduman’ın kendi adıyla kurduğu Nermin Hanım Zeytinliği, 15 milyon TL’lik yeni yatırıma imza attı. Yeni yatırımla zeytinyağı üretim kapasitesi yüzde 100 artarken, istihdam sayısı da yükseldi. 8 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Nermin Hanım Zeytinliği’nin zeytin, zeytinyağı fabrikası ve Tadım Atölyesi Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun hibe destek programlarının katkısıyla hayata geçirildi. Balıkesir Havran’da hayata geçirilen tesisin açılış töreninde konuşan Nermin Hanım Zeytinliği Kurucusu Nermin Gelbal Gökduman, “ ‘Ne iş yaparsan yap, en iyisini yap’ ilkesine sahip bir kadın girişimci olarak, en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği Balıkesir’in Körfez bölgesinde 2012’de 800 ağaçla bu yolculuğa başladık. Bugüne kadar Tarım Bakanlığı destekli krediler kullanarak 3 milyon TL yatırımla zeytin ağacı sayısını 12 bine çıkardık. Sadece kendi zeytinliklerimizden üretim yapıyoruz. Türk zeytinyağlarını yurt dışında tanıtmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

ATIK MALZEMELER ÇOCUK PARKINA DÖNÜŞTÜ



YAPI kimyasalları, endüstriyel imalatta kullanılan özel yapıştırıcılar ve sızdırmazlık ürünlerinde faaliyet gösteren, Sika Yapı Kimyasalları, yaratıcı fikirlere sahip gençlerin projelerini gerçekleştirmek üzere ‘Building Future’ adlı proje yarışmasını düzenledi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında duyurusu yapılan ‘Building Future’ proje yarışması ile Sika, yaratıcı fikirlere sahip gençleri yarışmaya katılmaya davet etti. Sürdürülebilir bir çevre için atık yönetiminin önemine dikkat çekmek üzere düzenlediği yarışma için Sika, gençlerden atık yönetimi ve geri dönüşümü konusunda yaratıcı proje önerilerini paylaşmalarını istedi. “Building Future” proje yarışmasının sonucunda en yaratıcı iki projenin kahramanı projelerini hayata geçirme fırsatı buldu. Mimar Büşra Gizem Yılmaz ve mimarlık fakültesi öğrencisi Abdullah Doğmuş, atık malzemeler ile Sancaktepe Belediyesi’ne bağlı Veysel Karani Çocuk Parkı’nın restorasyonunu gerçekleştirdi.

1.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFİ



TÜRK çelik sanayinin önemli bir alt sektörü olan bağlantı elemanları, 2023 yılı için belirlediği 1.5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için firmalarının üç yıl boyunca birlikte hareket edeceği URGE projesine başladı. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) ve Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) ortaklığında başlatılan URGE projesini çok önemsediklerini belirten ÇİB Yönetim Kurulu Üyesi ve BESİAD Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, hedef pazar olarak Avrupa Birliği’nin öne çıktığını ifade etti. Civata, somun, vida, pul, perçin ve rondela gibi sanayi için kritik önemi olan parçaları üreten Türk bağlantı elemanları sektörünün potansiyelinin çok güçlü olduğunu belirten Tecdelioğlu, ihracatı artırabilmek için Çelik İhracatçıları Birliği ile BESİAD’ın ortaklaşa başlattığı Bağlantı Elemanları URGE Projesi’nin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını söyledi.

25. MAĞAZASI ARNAVUTLUK’TA KAPILARINI AÇTI



TÜRKİYE mücevherat sektöründe faaliyet gösteren Altınbaş, yurtdışında 25’nci mağazasını Arnavutluk’un başkenti Tiran’da hizmete açtı. Tiran’da gerçekleştirilen yatırıma dair açıklamalarda bulunan Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş “Balkan ülkelerinde Türk mücevherat sektörünün önünü açtık. Söz konusu ülkelerde mücevherat ile birlikte diğer sektörlerde de yatırımın yapılabileceğini düşünüyorum. Türkiye olarak üretim ve ihracat odaklı bir ülkeyiz. Ciddi anlamda üretim gücüne sahibiz. Altınbaş olarak biz de kendi ürünlerimizde ihracata dolayısıyla ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.