Butik ayrancı ihracat yolunda

ÖZERHİSAR Ayranı’nın hikayesi 1950 yılında Balıkesir’in Susurluk ilçesinin Yıldız köyünde başladı. Mehmet Ali Özer tarafından kurulan şirket, beyaz peynir üretiminde hızla büyüdü. 1971 yılında ise Balıkesir Çayırhisar köyünde 550 metrekarelik yeni tesiste ayran üretimine yöneldi. 1996 yılına gelindiğinde ise markalaşma adımları atıldı. Şirket bugün Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllık 50 milyon şişe üretim yapıyor. Şirketin kurumsallaşması ve büyümesi için yeni yatırımlar planladıklarını anlatan Özerhisar Ayranı üçüncü kuşak yöneticilerinden Hüseyin Efekan Özer, şirketin kuruluşunu şöyle anlattı:

CİRO 12 MİLYON TL

“Ailem 1971 öncesinde peynir üretimi yapıyordu. Bu tarihten sonra peynirciliği bırakıp, kendi yarattığı maya formülü ve kara maya sistemini kullanarak Özerhisar Ayranı’nı üretmeye başladılar. Ürünlerimiz ayran ve yoğurt olarak ikiye ayrılıyor. 2015 yılından itibaren Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikamızda üretim yapıyoruz. 12 bin metrekare açık 5 bin metrekare kapalı olan üretim tesisimizden Türkiye’nin dört bir yanına ayran gönderiyoruz.

Ar-Ge ve inovasyon alanında önemli yatırımlarımız var. Bu konuda çalışmalarımız hızlandı. Bugün 50 kişilik personelimiz ile 12 milyon liralık ciroya ulaştık. Bu yıl bu rakamı iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Dünyadaki en büyük ayran pazarı ülkemize ait.

Ürünlerin içinde katkı maddesi bulunmadığı için çok sıkı takip edilip korunması gerekiyor. Katkı maddesi olmadığı için çabuk bozulma ve ekşime yapabiliyor. Henüz ihracata başlamadık. Ancak önümüzdeki günlerde bu alanda da yeni çalışmalarımız olacak. Yıllık üretimimiz 50 milyon şişe. Bu rakamı daha da arttıracağız.

İNTERNET SATIŞI

Süt ve süt ürünleri ülkemiz için çok önemli bir konumda, önemli olan bu sektörde farklılık yaratacak çalışmalara imza atmak. Dünya farklılaşıyor, tüketiciler butik lezzetler arıyor. Son yıllarda Türkiye’de birçok marka gastronomi turizmine yönelmeye başladı.

Bu alanda önemli çalışmalar yapılıyor. Türkiye’de birçok restoran yurtdışında belgesellere konu oluyor. Bu alanda içecek alanında da restoranların farklılaşmaya başladığını görüyoruz. Klasik markaların dışında yerel ürünleri mönülerine alıyorlar. Özerhisar Ayranı da bu markalar arasına girdi.

Türkiye’ye gelen ve ayranımızı deneyen birçok yabancı iş insanı da kendi ülkelerinde ürünlerimizi satmak için teklifte bulunuyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanındaki gurme mutfaklarda bizim de ayranımız bulunuyor. İnternet satışı da bizim için çok önemli. Bu alana da yatırımlarımız artıyor.”

TROPİKAL MEYVEDE ÖNE ÇIKABİLİRİZ



MERSİN Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, meyve, içecek ve baharat bitkileri üretiminde Mersin’in ilk sırada yer aldığını belirterek, çiftçilerin tropikal meyvelerin üretimine yönelmesiyle dünyada giderek büyüyen bu pazarda en önemli tedarikçi konumuna gelinebileceğini bildirdi. Özdemir, Türkiye’de 2018 yılında meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 22.3 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Özdemir, “Meyve, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının yaklaşık yüzde 12’lik bölümünü gerçekleştiren Mersin 2.6 milyon tonluk üretim hacmiyle Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı” dedi.

MOBİLYACILARIN HEDEFİNDE ABD VAR



MOBİLYA sektörünün hedef pazar olarak belirlediği ABD’ye ocak-nisanda gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 52 milyon 905 bin dolara çıktı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye’nin mobilya sektöründe şanslı olduğunu söyledi. Hedef pazar olarak belirledikleri ABD’nin mobilyaya yılda yaklaşık 50 milyar dolar ödediğini anımsatan Yağcı, şöyle konuştu: “Türk mobilya sektörü ABD pazarında gittikçe büyüyor. Türkiye’den ABD’ye yemek odası, kanepe, yaylı yatak ve mutfak ürünleri gönderiyoruz” dedi.

ŞARKÖY’DEN 7 ÜLKEYE ADAÇAYI



TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesinde Ganos Dağları’nın yüksek kesimlerinde yetiştirilen ada çayı İzmir’deki çay fabrikasında işlemden geçirildikten sonra 7 ülkeye satılıyor. Gaziköy Mahallesi’nde yetiştirilen organik ada çayı, toplandıktan sonra kurutulup çuvallara konuluyor. İzmir’deki fabrikada işlemden geçirilen çay, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Norveç ve Amerika’ya ihraç ediliyor. Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, müdürlük olarak dört yıl önce bakanlık desteğiyle Gaziköy Mahallesi sakinlerine dağıtılan ada çayı fidelerinin, ekonomik verim çağına geldiğini söyledi. Sarıkoca, “2016 yılında bakanlığımızın desteğiyle yaptığımız çalışmalar sonrasında buradaki üreticilerimize ada çayı fidesi dağıttık. Ekim yapıldı ve şimdi üreticilerimiz senede iki kere ada çayı hasadı yapıyor” dedi.