Bütçesinin yüzde 85'i petrol

Irak Meclisindeki İslami Toplum Partisi (Komel) Milletvekili ve Maliye Komisyonu Sekreteri Ahmed Hacı Reşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meclisin geçen cumartesi günü onayladığı 2018 bütçesinin yüzde 85'inin petrol gelirlerine dayandığını söyledi.

Bütçe oluşturulurken petrol satış fiyatının varil başına 46 dolar olarak hesaplandığını aktaran Reşid, 250 bin varili Kerkük'ten olmak üzere günlük 3,88 milyon varil petrol ihracatının planlandığını ifade etti.

Büyük ölçüde petrol satışına dayanan 2018 bütçesinin yaklaşık 88 milyar dolar olduğunu kaydeden Reşid, petrol gelirlerinin ortalama 70 milyar dolara tekabül ettiğini bütçenin kalan kısmının ise iç gelir ve vergilerden karşılanacağını dile getirdi.

"VERGİLERDE YÜZDE 3 İLA 15 CİVARINDA ZAM"

Öte yandan eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin danışmanı ekonomist Selam Semisim ise 2018 yılı bütçesindeki 10 milyarlık açığın zamlı vergilerle kapatılacağını belirtti.

Semisim, "Vergilerde yüzde 3 ila 15 civarında bir zam söz konusu. Bu da orta ve düşük gelirli vatandaşları olumsuz etkileyecektir.” dedi.



Irak Meclisi, 3 Mart Cumartesi günü Kürtlerin boykot ettiği oturumda ülkenin 2018 bütçe yasa tasarısını oy çokluğuyla onaylamıştı.



