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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
26.07.2018 - 00:38, Son Güncelleme:

Bütçenin patronu!

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Bütçenin patronu!

Önceki hükümette Maliye Bakanlığı görevini sürdüren ve bütçenin tüm aşamalarında imzası olan Naci Ağbal, yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı oldu. Ağbal, yine bütçenin hazırlanmasında ve disiplininde etkin rol oynayacak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte ekonomi programlarının hazırlanmasında da görev alacak.

CUMHUR-BAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığına Naci Ağbal getirildi. Maliye bürokrasisinde uzun bir süre çalışan daha sonra da Maliye Bakanı olan Ağbal, seçimlerde milletvekilliğine aday olmamıştı. Ağbal’ın bir süredir Strateji ve Bütçe Başkanı olması bekleniyordu. Resmi Gazete’de dün yayımlanan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ise Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına da Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu getirildi.

YENİ SİSTEM FARKI

Yeni sistemde artık bütçe teklifi Cumhurbaşkanlığı hazırlayacak. Bütçenin hazırlanma sürecinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı etkin olacak. Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedeflere göre, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlayacak ve makro dengeleri oluşturacak. Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki politika kurullarının görüşünü de alarak yapacak olan Başkanlık, harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütecek.
Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluşturduğu gelir tahminlerini esas alarak hazırladığı gelir bütçesi teklifi taslağı ile kamu idarelerinin bütçe tekliflerini konsolide ederek merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağını oluşturacak. Mali yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar üzerine kamu idareleri tarafından talep edilecek yedek ödenek taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte inceleyerek, bunlardan Cumhurbaşkanınca uygun bulunanları karşılayacak. Ayrıca kamu harcamalarında tasarruf sağlanması için de çalışmalar yapacak. Başkanlığın ilk çalışması yeni kalkınma planı ve orta vadeli program olacak.

75 GÜN ÖNCE GÖNDERİLECEK

Bütçenin hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç eylül ayının ilk haftası sonuna kadar kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri de kapsayacak şekilde onaylanan Orta Vadeli Program’ın (OVP) Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla başlayacak. OVP ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleriyle hedef açık ve borçlanma durumu, kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve cumhurbaşkanı tarafından onaylanan Orta Vadeli Mali Plan, en geç 15 Eylül’e kadar Resmi Gazete’de yayımlanacak. Kamu idareleri, bütçe tekliflerini en geç eylül ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığına gönderecek. Bütçe teklifi de mali yıl başından en az 75 gün önce TBMM’ye sunulacak.

 

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NA FAHRETTİN ALTUN

RESMİ Gazete’de dün yayımlanan atama kararlarına göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Prof. Dr. Fahrettin Altun atandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlıklarına da Fecir Alptekin ve Zafer Çubukcu getirildi. Bakan yardımcılıklarına da atamalar yapıldı. Milli Eğitim Bakan Yardımcılıklarına İbrahim Er ve Reha Denemeç, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan Yardımcılıklarına da Ahmet Erdem ve Ayşe Ergezen getirildi.

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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