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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
16.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bütçe fazlası 9'a katlandı

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Bütçe fazlası 9'a katlandı

Geçen yıl temmuzda 1.1 milyar lira fazla veren bütçe bu yıl temmuzda 9.9 milyar lira fazlaya ulaştı. Bütçede temmuzda vergi gelirleri yüzde 7.3 artarken vergi dışı gelirler yüzde 487.3 yükseldi. Merkez Bankası ihtiyat akçesinin Hazine’ye aktarılmasına ilişkin yasal düzenleme temmuzda yapılmıştı.

BÜTÇE temmuz ayında 9.9 milyar lira fazla verdi. Geçen yıl temmuz ayında bütçe 1.1 milyar lira fazla vermişti. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 45 milyar lira açık veren bütçede bu yıl aynı döneminde açık 68.7 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün temmuz ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Temmuzda bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51.1 oranında artarak 93.4 milyar lira olurken, bütçe giderleri de yüzde 37.6 artarak 83.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz harcaması yüzde 5.2 gerileyerek 7.7 milyar lira, faiz hariç giderler ise yüzde 44.2 artarak 75.8 milyar lira oldu.

Temmuzda vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.3 artarak 58.3 milyar lira olurken, vergi dışı gelirler yüzde 487.3 artışla 32.6 milyar lira oldu. Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılmasına ilişkin yasal değişiklik temmuz ayında yapılmıştı. Temmuz ayında enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, ihtiyat akçesinin Hazine’ye aktarılıp aktarılmadığına ilişkin olarak, “Yaklaşık buradan gelecek tutarın yarıya yakın kısmı şu anda Hazine hesaplarına geçmiş bulunuyor. Burada enflasyonist etki konusunda bazı endişeler var. Mevcut parasal duruşumuz ve sıkılığımız buradan gelecek negatif etkiyi telafi edebilecek” demişti. Bütçede Hazine portföyü ve iştirak gelirleri içinde 22.3 milyar liralık bir gelir kalemi yer aldı.

ÖTV GERİLEDİ

Vergi türleri itibarıyla temmuzda geçen yılın aynı ayına göre; kurumlar vergisi yüzde 72, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 22.9, gelir vergisi yüzde 16.8, harçlar yüzde 11, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6.1 ve damga vergisi yüzde 3.6 artarken ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 2.2 ve özel tüketim vergisi yüzde 1 azaldı. Haziran sonunda otomotiv, mobilya ve beyaz eşyadaki ÖTV indirimleri kaldırılmıştı. Ocak-temmuz döneminde ise ÖTV’deki gerileme yüzde 3.7 oldu. Motorlu taşıtlar üzerinden alınan ÖTV temmuzda yüzde 57.8 gerilerken, yedi aylık dönemdeki gerileme yüzde 55.6 oldu. Dayanıklı tüketim üzerinden alınan ÖTV de temmuzda 4.2 geriledi.

Bütçe fazlası 9a katlandı

7 AYLIK AÇIK

Ocak-temmuz döneminde bütçe giderleri, yüzde 22.7 artarak 565.1 milyar, bütçe gelirleri de yüzde 19.5 artarak 496.4 milyar lira, bütçe açığı da 68.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri yüzde 21.1 artışla 506.6 milyar lira, faiz giderleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.4 yükselerek 58.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 4.8 artışla 366 milyar lira olurken, vergi dışı diğer gelirleri yüzde 127.8 artışla 114.5 milyar lira olarak hesaplandı.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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