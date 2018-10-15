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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Reuters
15.10.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Bütçe Eylül'de 6 milyar TL açık verdi

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Bütçe Eylül'de 6 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi Bütçe Eylül'de 6 milyar TL açık verirken, yılın ilk 9 ayındaki açık ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79.4 artışla 56.7 milyar TL oldu.

TÜRKİYE ekonomisinin makro anlamda en güçlü olduğu alanların biri olan bütçe dengesi 2016'da yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerle kısmen bozulmaya başladı.

Bunun yanı sıra başta Kuzey Irak ve Suriye olmak üzere jeopolitik gelişmeler nedeniyle güvenlik harcamalarında planlanan artış da bu etkiyi tetikledi. 24 Haziran seçimleri öncesi atılan adımlar ise harcamalar tarafındaki yükselişin hızlanmasına neden oldu.

Hükümet seçim öncesi emeklilere sağlanan ikramiyeler ve kamu çalışanlarına yapılan ek ödemeler başta olmak üzere harcamaları kalıcı olarak artıracak politikalara da yöneldi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra iç tüketimde beklenen ve kısmen başlayan yavaşlama eğilimi de bütçe gerçekleşmeleri açısından yakından takip ediliyor.

Yeni Ekonomi Programı (YEP) adıyla ilan edilen Orta Vadeli Program'da 2018 yılında bütçe açığının 72.1 milyar TL olarak gerçekleşmesi, GSYH'ya oran olarak ise açığın yüzde 1.9 olması öngörülüyor.

YEP'e göre bütçe açığının önümüzdeki yıl 80.6 milyar TL'ye yükselmesi, GSYH'ya oranının ise yüzde 1.8'e gerilemesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2017 Eylül ayında 6.4 milyar TL açık veren bütçe, bu yıl Eylül'de 6 milyar TL açık verdi. 2017 Eylül'de 2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 Eylül'de 4.3 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

Verilere göre Eylül'de bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.4 artarak 61.1 milyar TL olurken giderler ise yüzde 23.3 artarak 67 milyar TL olarak gerçekleşti.

Eylül'de vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17.7 artarak 49.2 milyar TL oldu.

Vergi türleri itibarıyla Eylül'de kurumlar vergisi yüzde 159.9 artarak 1.7 milyar TL, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 58.6 artışla 1.6 milyar TL, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 55.6 artışla 12.9 milyar TL, gelir vergisi yüzde 30.8 artışla 11.5 milyar TL oldu.

Özel tüketim vergisi Eylül'de yüzde 15.9 azalarak 10.8 milyar TL, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 10.3 azalarak 5 milyar TL oldu.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ

Öte yandan yılın ilk dokuz ayında faiz dışı fazla bir önceki yıl 15 milyar TL iken, bu yıl 3.7 milyar TL'ye geriledi.

İlk dokuz ayda bütçe gelirleri yüzde 19.8 artarak 546.8 milyar TL olurken, giderler ise yüzde 23.6 artarak 603.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

İlk dokuz ayda vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2 artarak 459.4 milyar TL oldu.

Gelirler tarafında dahilde alınan katma değer vergisi tahsilatı ilk dokuz ayda yüzde 11.3 artış gösterirken, ithalde alınan katma değer vergisinde aynı dönemde artış yüzde 31 oldu.

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