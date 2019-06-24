Bursalı ekimde yolda
OYAK Renault tarafından yeni hibrit motor fabrikası dahil 600 milyon Euro’yu bulan yatırımla Bursa’da üretilmeye başlanan 5. nesil yeni Renault Clio, pazar şartlarından dolayı Türkiye’de biraz gecikmeli olarak ekim ayında satışa sunulacak.
Avrupa’nın son yıllarda küçük sınıfta en çok satan otomobili olan Clio’nun yeni nesli Portekiz’de gerçekleşen uluslararası test sürüşüyle tanıtıldı. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, ‘Clio’ların en iyisi’ olan yeni Clio’nun Avrupa’da ve Türkiye’de B segmentindeki başarılı performansını sürdürerek, liderliğini pekiştireceğini söyledi. Çağdaş, yeni Clio’nun ekim ayında satışa sunulmasına ilişkin olarak ise, “Yeni Clio oldukça geniş bir gama sahip. Biz de Türkiye’de yoğun şekilde opsiyonlar üzerinde çalışıyoruz. Şu an tek ya da 1-2 versiyonlu Türkiye lansmanı yapmak istemedik. İstedik ki, tüm versiyonlarıyla geniş yelpazeli bir lansman olsun. Bu sebeple ekimde satışa sunacağız. Zaten, mevcut Clio da şu an güncel motor seçenekleri ile pazar ihtiyaçlarını oldukça iyi seviyede karşılıyor. Dolayısıyla böylelikle de bir süre daha pazarda 4. nesil Clio’nun satışına devam etmeyi planlıyoruz. Diğer taraftan 2019 yılında birçok marka Türkiye lansman planlarını 2020 yılına erteledi” cevabını verdi.
HİBRİT MOTOR 2020’DE
Ekim’de satışa sunulacak yeni Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunulacak. Benzinli manuel 1.0 SCe 65 beygir ve 75 beygir, Turbo 1.0 TCe 100 beygir, benzinli otomatik Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 beygir ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 beygir. Dizel manuel seçenekler ise 1.5 dCi 85 beygir ve 1.5 dCi 115 beygir olarak sıralanıyor. Renault Grubu, aynı zamanda 2020 yılından itibaren ilk defa E-TECH adını verdiği hibrid motorunu pazara sunacak. Renault’un bu motoru da Bursa’da kurulan yeni fabrikada üretilecek. Berk Çağdaş, yeni Clio’nun son 3 aylık satış hedefleri konusunda ise, “Oyak Grubu ve Renault ile adetleri çalışıyoruz. Biraz pazarın gidişatına da bağlı” dedi.
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