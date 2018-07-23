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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.07.2018 - 22:35, Son Güncelleme:

Bursa’dan dünyaya günde 1606 araç

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Bursa’dan dünyaya günde 1606 araç

OTOMOTİV Devleri OYAK Renault, Tofaş ve Karsan'a ev sahipliği yapan Bursa'da, yılın ilk yarısında günde 2 bin 41 adet araç üretildi, bunların ortalama bin 606 adedi (yüzde 78,69'u) ihraç edildi.

Bursa'da kurulu Tofaş, OYAK Renault ve Karsan, bu yıl ocak-haziran döneminde traktörler hariç 843 bin 193 adetlik toplam üretimin yüzde 43.57'sini (367 bin 401 adet), 688 bin 81 adetlik ihracatın da yüzde 42.02'sini (289 bin 124 adet) gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın yılın ilk yarısını lider kapattığı üretim ve ihracatta, OYAK Renault ikinci, Tofaş üçüncü sıraya yerleşti.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, Türk otomotiv sektörünün ocak-haziran 2017'de traktörler hariç toplam 869 bin 162 adet olan üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 3'lük düşüşle 843 bin 193 adede geriledi.

Firma bazında bakıldığında, 198 bin 600 adet araç üreten Ford Otosan, toplam üretimin dörtte birine yakınını (yüzde 23,55) tek başına sağlayarak yılın ilk yarısını lider kapattı. OYAK Renault, 189 bin 6 araç ve yüzde 22,41 payla ikinci, Tofaş 175 bin 138 araç ve yüzde 20,77 payla üçüncü oldu.

Bunları 129 bin 644 araç ve yüzde 15,37 payla Toyota, 107 bin 377 araç ve yüzde 12,73 payla Hyundai Assan takip etti.

Bursalı diğer firma Karsan'ın 3 bin 257 araçlık üretimiyle birlikte toplam üretimin yüzde 43,57'sinin (367 bin 401 adet) karşılandığı kentte günde 2 bin 41, saatte 85 araç üretildi.

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