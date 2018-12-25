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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.12.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Bursa'dan 40 ülkeye peştamal ihracatı

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Bursa'dan 40 ülkeye peştamal ihracatı

Bursa'da Levent Aldemir (53), kara tezgahlarda ürettirdiği farklı peştamal ürünlerini 40 ülkeye ihraç ediyor.

BABASININ 1965 yılında açtığı havlu dükkanında küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan Aldemir, 1987'de üniversiteyi bitirdikten tüm işi devraldı. 

ABD'den gelen 2 yabancı müşterisinin havlu yerine peştamal talep etmesi üzerine bu ürüne yönelen Aldemir, önce Bursa'da sonra da farklı illerde kurulu kara tezgahlarda yüzde 100 pamuklu peştamal ürettirmeye başladı. 

Daha sonra farklı tasarımlarla peştamal kumaşından bornoz, plaj ve sahillerde kadınların giyebileceği ürünler yaptıran Aldemir, bunları başta Kanada, Almanya Hollanda, Avustralya, İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 40 ülkeye ihraç ediyor. 

Aldemir, AA muhabirine, Avrupa'daki müşterilerine talep etmeleri halinde 24 saat içinde ürünlerin sevkiyatını yapabildiklerini söyledi. 

Yabancı müşterilerinin daha çok sade ürünleri talep ettiklerini vurgulayan Aldemir, "El dokuması, kara tezgahlarda yüzde 100 pamuklu ürünleri çok alıyorlar ve düz, çizgisi az renkleri daha çok tercih ediyorlar. Her sattığımızda da bize memnuniyetlerini bildiriyorlar. Biz de bu çerçevede daha çok çalışıyoruz." diye konuştu. 

Avustralya'dan çok müşterileri olduğunu ifade eden Aldemir, "Dubai'de bir müşterimiz var, orada daha çok 7 yıldızlı otellerin giriş mağazalarındaki butik dükkanlar ürünlerini bizden temin ediyor. Suudi Arabistan ve Kuveyt'in elit bir kesimine ürünlerimiz hitap ediyor. Kuveyt'ten Bursa'ya gelenler bize adres odaklı gelip ürünlerimizden kendilerine, dostlarına, akrabalarına alabildikleri kadar alıyorlar, gayet de memnunlar." dedi. 

"İYİ BİR PEŞTAMAL EN GÜZEL HAVLUDAN 10 KAT FAZLA SU ÇEKER"

Aldemir, ürünlerinin içinde çok güzel bornozlar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Doğru bir peştamal bornozu alırsanız en iyi bir havlu bornozdan 10 misli fazla su çeker. Türkiye'de tekstil duayenleri bile gelip benden ürün alıyorlar. İnsanlar banyoda zaten bir rehavet geçiriyor, sıkıntılı çıkıyor. Üstüne su çeken hafif, suyu çeken ve keyif veren ürün istiyor. Suyu iki dakika da kuruyor. Peştamal bornoz yer kaplamadığı için yolculuk yapan insanların bavullarında da yer tutmaz ve kolaylık sağlar. Plajlarda, sahillerde insanların kullanabileceği ürünlerimiz de mevcut." 

Almanya'nın Stuttgart şehrinden Bursa'ya gelen Zafer Çelik, Türkiye'ye tatile geldiklerinde oradaki arkadaşlarına Türkiye'ye özgü hediyelik peştamal aldıklarını söyledi. 

Çelik, Türkiye'ye her geldiklerinde Almanya'daki yakınlarının kendisinden peştamal istediğini dile getirerek, "Levent beye adresi verip yollamasını istiyorum. Yurt dışında bu ürünler çok beğeniliyor, isteyen ve talep eden çok insan var." dedi. 

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