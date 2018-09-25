Bursa’da tespit edildi! '500 milyar dolarlık rezerv…'

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, "dünya mermer piyasasına yön verecek" nitelikte Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurulmasına ilişkin bütün izin süreçleri tamamlanırken, taahhütte bulunan 61 yatırımcı, 5-6 ay içerisinde fabrikalarını kurmaya başlayacak.

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nun, bölgedeki mermer rezervlerinin ülke ekonomisine daha fazla katkı sunması amacıyla Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) ile yürüttüğü Orhaneli Maden İhtisas OSB'de sona gelindi.

OSB ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu ve diğer izinlerin alınmasının ardından resmi süreç tamamlanırken Bursa Valiliği başkanlığında OSB'nin mütevelli heyeti kurulması çalışmaları sürüyor.

Tatlıoğlu, AA muhabirine, ilçelerindeki mermer yataklarına yönelik uzun süredir çalışmaların sürdüğünü belirterek, Türkiye'de 6 üniversitenin öğretim üyelerinden oluşan bir ekibin, Erenler bölgesinde mermer rezervi araştırması yaptığını anımsattı.

Bu çalışmanın 4 yıl kadar sürdüğünü aktaran Tatlıoğlu, "Akademisyenler, çalışmaların sonunda bölge için 500 milyar dolar değerinde mermer rezervinin olduğunu belirtmişlerdi. En yoğun yerimiz de Erenler bölgesi. Bizim Erenler bölgesi gibi 3-4 bölgemiz daha var. Biz 500 milyar dolar mermer rezervi var deyince birçok kişi adeta şoka uğramıştı ama ben bunda iddialıyım." dedi.

Tatlıoğlu, mermer ocaklarını işleten iş adamlarının ülkeye döviz girdisi sağlayabilmek için gece gündüz gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Ancak şu anda mermeri çıkarıp blok halinde satabiliyorlar. Blokun yanında mermeri biçerek, işleyerek katma değer kazandırarak da satabilmemiz lazım. Çünkü bir bloku 5 liraya satıyorsak biçilmiş işlenmiş halde 25 liraya bir de İtalyan mermeri diye geri alıyoruz. Maalesef ülkemizde böyle kaçan bir fırsat var." diye konuştu.

"5-6 AY SONRA FABRİKALARIMIZ KURULMAYA BAŞLAYACAK"

Bu katma değerin Türkiye'de kalması ve ekonominin daha güçlü olması için başlattıkları çalışmalarda büyük mesafe aldıklarını vurgulayan Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün şükürler olsun OSB ile ilgili bakanlıktan bütün izinlerimizi ve belgelerimizi aldık. Buranın mütevelli heyetini Bursa Valiliğinin başkanlığında, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından üyelerle beraber oluşturuyoruz. Önümüzde çok kısa bir süreç var. Mütevelli heyetiyle kuracağımız dernekle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gideceğiz. Bakanlığın daha önce yaptığımız görüşmelerde 10 milyon lira civarında bir hibe sözü vardı. Oraların imar planlarını, her şeyini bitirdik. Çok kısa bir süre zannediyorum 5-6 ay sonra fabrikalarımız kurulmaya başlayacak. Şu anda 61 firma bize hemen yer lazım diye taahhütte bulundu. Hatta bazı arkadaşlarımız 'Bize müsaade edin. Yoksa fabrikayı ocaklarımıza kuracağız' diyorlar. İmar planı çerçevesinde ocaklarını kurabilmelerinin yolunu arıyoruz."

İŞLENMİŞ MERMERLE DÜNYA PAZARINA

Tatlıoğlu, OSB ile yeni ocaklar açılacağının düşünüldüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Mermer ocakları var zaten üretimlerini yapıyorlar. Ocakları açarken de kimse bize bir şey sormuyor. Gerekli bakanlıklardan izinler ve ruhsat alınıp ocak açılıyor. Biz açılmış ocakların çıkan mermerlere katma değer sağlamak için fabrikalar kurup o blokları 2 milimetreye kadar biçerek ve şekil vererek yurt dışına satmayı planlıyoruz. Blok mermeri satalım eyvallah ona da ihtiyaç var ama bunun yanında mermeri işleyip de satabilmemiz demek mevcut kazandığımız paranın 7-8 katı hatta bazı kalemlerde 11 katına kadar para kazanacağız demek. OSB'de mermer işleyen bir fabrika, 11 ocak kadar para kazanacak demektir. Biz biraz da bunun peşindeyiz. Hem Türkiye hem de dünya mermer piyasasına yön verebilecek nitelikte bir OSB olacak. Bu OSB'yi Orhaneli'ye kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz."

"YÜKSEKOKUL, OTEL VE FUAR ALANLI OSB"

Tatlıoğlu, OSB sayesinde binlerce kişinin istihdam edileceğini ve ilçeye tersine göçün olacağına işaret ederek, "Bu Orhaneli'nin miladı demek. 61 fabrika 200'er kişi çalıştırsa bir sürü istihdam oluyor. Ben bazen 20-30 bin kişi istihdam edilecek diye söylüyorum ama bu rakamlar abartılı geliyor bazılarına. Nakliyecisini, çarşı esnafını, bakkalını düşündüğünüz zaman hakikaten Orhaneli için bir milat sayılır. Orhaneli nüfusunun üç katı kadar insan istihdam edilecek bir proje." dedi.

Bu OSB'nin Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkati çeken Tatlıoğlu, 700 dönüm alan üzerine çok güzel bir proje yaptıklarını ve içinde yüksekokulu, otel, fuar alanı da olacağını aktardı.

OSB ile Orhaneli'de birçok ekstra iş sağlanacağını dile getiren Tatlıoğlu, "Ben çok mutluyum. Bu proje son günlerde Türkiye çapında çok gündemde. Projeye imkan sağlayan bakanlardan Orhaneli'deki vatandaşlara kadar herkese teşekkür ediyorum. Orhaneli'nin önü açılmıştır." diye konuştu.