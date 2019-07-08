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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.07.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Bursa'da kavun hasadı başladı, fiyatlar yüzleri güldürdü

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Bursa'da kavun hasadı başladı, fiyatlar yüzleri güldürdü

Bursa'da "Kasa" kavununun ilk hasadını yapan köylüler belediye başkanına tattırdı.

Bursa'nın sadece iki köyünde ekimi yapılan "kasa" kavununun hasadını yapan köylüler, fiyatlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, ilk kavunu belediye başkanına ikram etti. 

Mustafakemalpaşa ilçesinin Ormankadı ve Yeşilova köylerinde yetişen kasa cinsi kavunun ilk hasadı yapıldı. Ormankadı köylüleri, hemşehrileri olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kenar'a ilk hasat kavunlarını keserek ikram etti. Belediye başkanı ise bu yıl ilk hasadı yapılan kavunu yiyerek lezzetli buldu. Köylüler kilosu 2 liradan alıcı bulan kavunun hasadını yaparken, fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Kasa cinsi kavunun ilçelerindeki Ormankadı ve Yeşilova mahallelerinde yetiştiğini ifade eden Başkan Mehmet Kenar, "Kavunumuzun ilk hasadı başladı. Köylülerimiz ilk hasat ettikleri kavunu bize ikram ettiler. Çok leziz bir kavun" dedi.

Ormankadı Muhtarı Mehmetali Kalınbacak, "Bu kavun cinsi 20 yıldır köyümüzde ekiliyor. İstanbul, Sakarya, Bilecik ve Gebze'ye gönderiyoruz. İlk hasat başladı. Kilosunu 2 liradan satıyoruz. Bu kavundan yılda 30 bin ton hasat ediliyor. Dönümde 3 ton yetişiyor" şeklinde konuştu.

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