Bursa’da ilk 5 ayda 165 yatırım belgesi alındı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, "Bursa’da bu yılın ilk 5 ayında 165 yatırım belgesi alındı. Öngörülen yatırım tutarı toplamı geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artarak 3,2 milyar düzeyine ulaştı" dedi.
BTSO Akademi Projesi kapsamında düzenlenen ’Türkiye’de Yatırım Teşvik Sistemi ve Uygulamaları Semineri yoğun katılımla gerçekleşti. Bursa iş dünyasının yürürlükte bulunan devlet teşvik ve destek programları hakkında farkındalıklarını artırmak adına düzenlenen seminerde, bakanlık uzmanları tarafından bilgiler verildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, 2012 yılından itibaren uygulamaya konulan yatırım teşvik programının yeni yatırımların önünü açarak, Türkiye’nin büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağladığını söyledi. Onur, "2017 yılında toplam yatırım tutarı 84 milyar lira olan, 6 bin 266 yatırımcıya bakanlık tarafından yatırım teşvik belgesi verildi. 2018 yılında da iş dünyamızın yatırım iştahı artarak devam ediyor. Bu yılın ilk 5 ayında desteklenen yatırım tutarı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15'in üzerinde artış göstererek 48 milyar liraya ulaştı” dedi.
Bursa’da alınan yatırım teşvik belgeleri hakkında da bilgiler veren Onur , Bursa’da alınan yatırım teşvik belgelerinin önemli bir bölümünü yeni yatırımlar ile genişletme yatırımları oluşturuyor. İmalat sanayi halen değer ve adet olarak en çok yatırım yapan sektör konumunda. Bursa’da bu yılın ilk 5 ayında ise 165 yatırım belgesi alındı. Öngörülen yatırım tutarı toplamı geçen yılın aynı dönemine göre iki kat artarak 3,2 milyar düzeyine ulaştı. Yeni yatırımlarla birlikte Bursa, üreten Türkiye’nin yükselen gücü olmaya devam edecek” diye konuştu.
Yatırım teşvik sisteminin dinamik bir yapısı olduğunu kaydeden Dış Ticaret Uzmanı Ali Can Kahya da sistemin yatırımcıların ihtiyaçlarına ve taleplerine göre sürekli güncellenebilen bir mevzuata sahip olduğunu söyledi. Mevzuatta her geçen gün yatırımcılara kolaylık sağlayacak değişiklikler yapıldığını belirten Kahya, Son olarak yapılan düzenlemeyle teşvik belgesi iş ve işlemlerinin elektronik ortama geçişini sağladık. Yeni belge başvurularını elektronik sistem üzerinden alıyoruz. Yatırımcılarımız internet üzerinden, istenilen belgeleri bakanlığımıza göndererek başvurusunu kolayca gerçekleştirebiliyor” şeklinde konuştu.
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