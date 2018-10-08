Bursa'da eller ihracata kalktı

ÖZCAN Yaldız, Almanya’daki üretim tesislerini gezerken, Türkiye’deki fabrikalarda çok yaygın olmayan işçi eldivenlerini gördüğünde 90’lı yılların başıydı. Türkiye’ye döndüğünde bu ürünleri araştırmaya başladı. Bazı büyük üretim tesislerinde işçilerin kullandığını gördü. Ancak bunlar da ithal ediliyordu. Sonra sanayi tipi eldiven üretiminde çalışmalar yaptı. 1994 yılında Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde Elteks Eldiven’in temellerini attı. Ancak sadece Türkiye’deki fabrikalara üretim yaparak, markanın uzun süre ayakta kalamalamaycağını gördü ve ihracata başladı. Bugün üretimin yüzde 50’sini ihraç ettiğini anlatan Elteks Eldiven İşletme Müdürü Sahir Erol, şirketin kuruluşunu ve büyümesini şöyle anlattı:





İLK İHRACAT ALMANYA’YA

Elteks Eldiven, 16 Temmuz 1994 tarihinde Bursa’da kuruldu. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) eldivenleri o yıllarda Türkiye’de üretilmiyordu. Zaten o yıllarda işletmeler KKD’lerden olan sanayi eldivenlerine çok önem vermiyordu. Bu sebepten dolayı şansımızı dış pazarlarda denedik. İlk ihracatımızı 1994 yılında Almanya’ya yaptık. Bu tarihten itibaren Almanya, İngiltere ve Yunanistan gibi ülkelere ihracatımız artarak devam etti. Bugün üretimlerimizin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz. Kalan kısmı ise yurtiçinde faaliyet gösteren firmalara satış yapılmakta. Tek üretim tesisimiz Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde. Bünyemizde mavi ve beyaz yaka olmak üzere 40 kişi çalışmakta. Entegre bir tesis olarak, pamuk ipliğini tedarik ettikten sonraki tüm üretim aşamalarını kendi bünyemizde yapmaktayız.

Elteks Eldiven olarak bugün onlarca farklı sektöre üretim yapmaktayız. Bu sektörlerin hemen hemen hepsi farklı ürünler talep etmekte. Otomotiv, demir çelik, cam, inşaat, kimya, tarım, madencilik gibi sektörlere hitap eden yüzde 100 pamuklu kumaştan, mekanik ve kimyasal risklere karşı korumalı Nitril Kaplı Sanayi Eldivenleri üretmekteyiz. Ülkemizde İşçi Sağlığı ve Güvenliği son yıllarda önem kazanmaya başlamıştır. KKD’larda sertifikalı ürünler kullanılmasında zorunlu oldu. Yerli üretimler tercih edilmeye başlandı.”





AR-GE YATIRIMLARI SEKTÖR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



SON yıllarda firma oarak Ar-Ge’ye önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Sahir Erol, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sürekli gelişim bizim için olmazsa olmazlar arasında. Müşterilerimize daima yenilikçi, emniyetli ve güvenilebilecek çözümler sunabilmek için araştırmalar yapıyoruz ve ürünlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda ciromuzun önemli bir bölümünü de Ar-Ge yatırımlarını ayırıyoruz. Bu sadece bizim için değil sektörler için de çok önemli. Ar-Ge yatırımları önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir” dedi.