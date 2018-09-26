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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2018 - 12:29, Son Güncelleme:

Bursa'da 10 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

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Bursa'da 10 yılın en yüksek zeytin rekoltesi bekleniyor

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son 10 yılın en yüksek zeytin rekoltesinin beklendiğini belirterek, "Kooperatiflerimizin faaliyet alanında yağlık dahil 170 bin ton zeytin varlığı olduğunu tahmin ediyoruz. Ürünün var yılı olmasına rağmen Marmarabirlik dışında ürüne talebin az olacağını düşünmekteyiz." ifadesini kullandı.

BİRLİKTEN yapılan açıklamaya göre Asa, 2018-2019 ürün alım kampanya öncesinde Gemlik, Mudanya, Erdek, Orhangazi, İznik, Edincik, Mürefte ve Marmaraadası kooperatif başkan ve yöneticileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. 
Açıklamada toplantıda yaptığı değerlendirmelerine yer verilen Asa, rekolte beyan alımlarının ikinci haftasına girildiğini hatırlattı. Asa, şunları kaydetti: 

"Bugüne kadar 7 bin 750 ortağımızdan 23 bin 500 ton rekolte beyanı geldi. Rekolte beyanı vermeyen ortak sayısı 22 bin 500. Bugüne kadarki rekolte beyanları değerlendirildiğinde 70-75 bin tonlara ulaşılacağını tahmin ediyoruz. Eğer 8 kooperatif bölgesinden 55-60 bin tonlar arasında rekolte beyanı gelirse kota uygulaması yapılmayacak. Bu rakamların üzerinde rekolte beyanının gelmesi durumunda, fiziki koşulların yetersiz kalabileceği ve alım planından uzaklaşılacağından kota uygulaması kaçınılmaz olacak. Hedefimiz, ortaklarımızı mağdur etmeden, Marmarabirlik'i zarar ettirmeden kampanyamızı tamamlamak." 

"SATIŞLAR, 40 BİN TONLAR BANDINA YÜKSELDİ" 

Mudanya ve İznik başta olmak üzere Marmarabirlik'e bağlı kooperatif faaliyet bölgelerinde, son 10 yılın en yüksek rekoltesinin beklendiğini belirten Asa, "Kooperatiflerimizin faaliyet alanında yağlık dahil 170 bin ton zeytin varlığı olduğunu tahmin ediyoruz. Ürünün var yılı olmasına rağmen Marmarabirlik dışında ürüne olan talebin az olacağını düşünmekteyiz." ifadesini kullandı. 

Hasat öncesi yurt dışından zeytin ithalatı yapılacağı yönünde bazı iddiaların gündeme geldiğini aktaran Asa, "Ülkemizde bugüne kadar çiğ zeytin ithalatı hiç yapılmamıştır. Zeytinyağı ithal edebilmek içinde yüzde 33'ler seviyesinde gümrük vergisi ödenmesi gerekmektedir. Bu konuyu da ortaklarımızın bilgisine sunmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu. 

Asa, Marmarabirlik'in bugüne kadar her zaman üreticisinin yanında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: 

"Bu tür söylentiler, hem birliğimizin hem de ortaklarımızın dikkatini dağıtmak, üreticimizin paniğe düşmesini sağlamak ve elindeki ürünü yok pahasına satmasını isteyen fırsatçılar tarafından yapılmaktadır. Gemlik tipi zeytin, sadece ülkemizde yetişmektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde Gemlik tipi zeytin
üretimi yapılmadığından ithal edilmesi de söz konusu değildir. Geçmiş yıllarda satış sıkıntısı yaşanırken, bugün satışlarımız dengeli stok sayesinde 40 bin tonlar bandına yükselmiştir. İhtiyacımız olan kalibrelerde ürün almak zorundayız. Bu kampanya döneminde ortaklarımızın Marmarabirlik'in ihtiyacı olan kalibrede ürün teslim etmelerini bekliyoruz." 

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