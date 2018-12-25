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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
25.12.2018 - 15:52, Son Güncelleme:

“Bursa turizm yatırımlarını daha çok çekecek”

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“Bursa turizm yatırımlarını daha çok çekecek”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde bir yere gelmenin merkezi yönetimlerin teşviklerinden çok mahalli idarelerin hevesle çalışmasına bağlı olduğunu ifade ederek, “Bölge, turizmin elinden tutuyorsa sonuç alabiliyorsunuz. Ankara’dan yaptırımlar ve teşvik politikalarıyla turizmde bir yere gelmek mümkün değil” dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bursa’nın kendisi açısından ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Ersoy, “Turizme 85’li yıllarda ilk başladığım yerlerden biri. Bursa’yı çok sıkı takip ettim. Çok hızlı büyüdü ve gelişti. Ticareti ve sanayii de ileri bir şehir. Sanayi çok hızlı büyüdüğü için turizm geride kaldı. Bursa’nın turizm için planlarını milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız benimle paylaştı. Turizmde bir yere gelmek istiyorsanız merkezi yönetimlerden değil de, yerelden istek gelmesi lazım. Bölge, turizmin elinden tutuyorsa sonuç alabiliyorsunuz. Ankara’dan yaptırımlar ve teşvik politikalarıyla turizmde bir yere gelmek söz konusu değil. Bu açıdan buraya gelmeden önce bize pek çok proje sundular. İstek, arzu ve doğru planlama ile Bursa’da turizm hızla gelişir. Burada yapacak çok iş ve potansiyel var. Bursa bundan sonra turizm yatırımlarını daha hızlı çekecek” diye konuştu.

Öte yandan Ersoy’un konuşması sırasında kısa süreliğine elektrikler gitti geldi. Ersoy, karanlık ortamda da konuşmasına devam etti. Ersoy’a AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Türk bayrağı hediye etti.

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