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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
09.08.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

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Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ tarafından Bursa'nın Nilüfer ilçesinde inşa edilecek konutlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bursa Nilüfer İrfaniye projesinde satışa sunulan 280 konut için toplam 46 bin 137 başvuru yapılmıştı, hak sahipleri ise bugünkü kura ardından belli olacak. Peki, Bursa TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) Bursa Nilüfer İrfaniye projesi hak sahibi belirleme kurasının tarih bilgisi kısa bir süre önce geldi. TOKİ'nin “50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Bursa Nilüfer İrfaniye Projesi, Hak sahibi belirleme kurası TOFAŞ Spor Salonu’nda 09 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’da çekilecektir.”

2020’DE 10 BİN YENİ KONUT

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.
Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.T

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