Bursa TOKİ çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) Bursa Nilüfer İrfaniye projesi hak sahibi belirleme kurasının tarih bilgisi geldi. Türkiye'nin dört bir yanında projelerini gerçekleştiren TOKİ, kura tarihini resmi sayfası üzerinden duyurdu. Bursa Nilüfer İrfaniye projesinde satışa sunulan 280 konut için toplam 46 bin 137 başvuru yapılmıştı. Peki, Bursa TOKİ çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
“50.000 Sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan Bursa Nilüfer İrfaniye Projesi, Hak sahibi belirleme kurası TOFAŞ Spor Salonu’nda 09 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’da çekilecektir.”
2020’DE 10 BİN YENİ KONUT
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, 50 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konuta 300 bin üzerinde başvuru yapıldığını, 26 Haziran itibarıyla İstanbul'da kura çekimlerine başlayacaklarını dile getirdi.
Vatandaşların İstanbul projelerine gösterdiği yoğun talebi dikkate aldıklarını vurgulayan Bulut, 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaşlar için yaklaşık 10 bin yeni konutu daha satışa sunacaklarını açıkladı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle