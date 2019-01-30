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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.01.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Bursa Ticaret Borsası'ndan işlem hacmi rekoru

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Bursa Ticaret Borsası'ndan işlem hacmi rekoru

Geçen sene işlem hacmini 2017 yılına göre yüzde 22 artıran BTB, 2018'de 3 milyar 769 milyon lirayla tarihi rekora imza attı. BTB'de geçen sene en çok işlem gören ürünler arasında 1 milyar 308 milyon lira ile zeytin ilk sırada yer aldı.

Bursa Ticaret Borsası (BTB), 2018 yılında 3 milyar 769 milyon lira işlem hacmi ile tarihi rekor kırdı.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl yaşanan olumsuzluklara rağmen üyelerinin ülke ekonomisine katkılar sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Matlı, BTB'nin 2018'de işlem hacminin, bir önceki yıla göre yüzde 22 arttığını ve 3 milyar 769 milyona yükseldiğini belirterek, "Bu başarı sadece Bursa Ticaret Borsasının başarısı değil, aynı zamanda tüm üyelerimizin de başarısıdır. 2019 yılında da yine birlik ve beraberlik içinde, omuz omuza kurumumuz ve aynı zamanda şehrimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özer Matlı, geçen yılın, küresel ekonomi ve bölgesel meseleler nedeniyle zor bir dönem olduğunu vurguladı.

Özellikle yılın ikinci yarısında pazarda daralmalar ile finansman sıkıntıları yaşandığını aktaran Matlı, şunları kaydetti:
"Ne terör ne bölgesel sorunlar ne de ülkemizin önünü kesmek isteyen güçler, hedeflerimizi hayata geçirmemize engel olamayacaklar. İş dünyası olarak her fırsatta istikrardan yana olduğumuzu her ortamda dile getiriyoruz çünkü istikrarın yeni yatırımlar, daha çok üretim, istihdam ve ihracat demek olduğunu gayet iyi biliyoruz. 2018 yılı sonu itibarıyla üye sayımız bin 100'e yaklaştı. Bursa Ticaret Borsası olarak bizler üyelerimizin sorunlarına sonuç odaklı yaklaşarak, onlara çözüm olacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz."

Bu arada, BTB'de geçen yıl en çok işlem gören ürünler arasında 1 milyar 308 milyon lira ile zeytin ilk sırada yer aldı. Zeytinin ardından 262 milyon lirayla mısır ikinci, 258 milyon lirayla yaş sebze ve meyve ürünleri üçüncü, 225 milyon lirayla et dördüncü, 225 milyon liralık işlem hacmiyle canlı hayvan beşinci oldu.

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