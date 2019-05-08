Bursa siyahında hedef Uzak Doğu ülkeleri ve ABD

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBursa siyahında hedef Uzak Doğu ülkeleri ve ABD
GeriEkonomi Bursa siyahında hedef Uzak Doğu ülkeleri ve ABD
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
08.05.2019 - 14:44, Son Güncelleme:

Bursa siyahında hedef Uzak Doğu ülkeleri ve ABD

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa siyahında hedef Uzak Doğu ülkeleri ve ABD

UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "Bursa siyah incirinde önümüze koyduğumuz hedef pazarları bir bir fethediyoruz. Geçtiğimiz yıl Çin pazarına girdik. Bu yıl da Uzak Doğu ülkeleri, İskandinav ülkeleri ve ABD pazarlarına girmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Senih Yazgan, "dünyanın en kaliteli siyah inciri" kabul edilen "Bursa siyahı"nda bu sene Uzak Doğu ve İskandinav ülkeleri ile ABD pazarına girmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa siyahı üreticileri için Aydın'ın İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'ndeki incir bahçelerine gezi düzenlendi, ardından İncir Araştırma Enstitüsü'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İncir Üreticileri Birliğinin desteğiyle yapılan organizasyonda, incirin genetik kaynaklarının muhafaza edilmesi, sofralık incir çeşitlerinin geliştirilmesi, organik kuru incirin depo dayanım süresinin ve meyve kalitesinin korunması ele alındı.

Yazgan, buradaki konuşmasında, geçen yıl Bursa'dan 6 bin 498, Türkiye'den 17 bin 32 ton Bursa siyahı ihraç edildiğini bildirdi. Bu miktarların azımsanmaması gerektiğini ancak potansiyelin bunun çok üzerinde olduğunu belirten Yazgan, "Geçtiğimiz yıl Bursa'dan 15 milyon 32 bin dolar, Türkiye genelinde 38 milyon 897 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Bu yıl ihracat rakamlarımızda geçtiğimiz yıla göre yüzde 5'lik artış olacağı yönünde beklenti var. Bursa siyahında rakipsiziz. Bursa siyah incirinde önümüze koyduğumuz hedef pazarları bir bir fethediyoruz. Geçtiğimiz yıl Çin pazarına girdik. Bu yıl da Uzak Doğu ülkeleri, İskandinav ülkeleri ve ABD pazarlarına girmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yazgan, Bursa siyahının kalitesini koruyarak ihracatını artırmak amacıyla düzenledikleri bu toplantılardan son derece olumlu sonuçlar alacaklarına inandıklarını vurguladı.

Senih Yazgan, şunları kaydetti:
"Bursa siyahı incirimizin kalitesini korumakla yükümlüyüz. Kirazın, armudun, elmanın Çin pazarında rakibi var ama Bursa siyahının dünyada rakibi yok. Bu da bizim elimizi güçlendiren en büyük enstrüman. Hedefimiz yeni pazarlara bu ürünü ihraç ederek, ülkemize döviz girdisi sağlamak."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber

Kayseri'den çıkarılıyor! Avrupa'ya ihraç ediliyor

Üreticiye 60 milyon avroluk yeni hibe

Anadolu Farm'a yatırılan paralarla lüks araçlar alınmış

Turistlerin bir numaralı tercihi... Dünyadaki birçok ülkeyi geride bıraktı