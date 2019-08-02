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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
02.08.2019 - 09:19, Son Güncelleme:

Bursa Şehir Hastanesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

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Bursa Şehir Hastanesi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ağustos’ta İstanbul-İzmir otoyolu ile birlikte bin 355 yataklı Bursa Şehir Hastanesinin açılışını yapacak.

Türkiye’nin 10’uncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesinin bünyesinde 6 farklı branş hastanesi hizmet verecek. Genel hastane 308, kadın doğum çocuk hastanesi 222, kalp damar hastanesi 271, onkoloji hastanesi 254, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi (FTR) 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) hastanesi ise 100 yatak kapasiteli. Hastanede toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yatak kapasiteli çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi mevcut. 475 bin metrekare kapalı alana sahip Bursa Şehir Hastanesi 16 Temmuz günü hasta kabulüne başladı. Hastanede ilk on beş günde bin ameliyat, 200 doğum gerçekleşti. 45 bin hasta ayaktan, 6 bin hasta ise yatarak tedavi gördü. 

Hasta kabulü öncesi hastanede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ziyaretinde şunları kaydetti: “Şehir hastanelerini ileri teknolojisiyle, branş çeşitliliğiyle ve disiplinleriyle en son noktada hizmet veren, hastanın başka bir merkeze veya ile sevk edilmediği bir hastane olarak konumlandırıyoruz. Bursa Şehir Hastanemiz de Güney Marmara bölgesinde 5,5 milyona yakın vatandaşımıza son noktada hizmet verebilecek bir hastane olarak planlandı.” 

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