Bursa için dev ekip kuruldu
BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), aralarında Cavit Çağlar, Celal Sönmez, Hüseyin Özdilek, Mehmet Burkay, Muharrem Yılmaz, Fatma Durmaz Yılbirlik ve Steven Young gibi ünlü 22 işadamını Yüksek İstişare Kurulu’nda (YİK) buluşturdu.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın hedeflerine ortak akılla ulaşacaklarını belirterek, “YİK’le Bursa, yeni bir vizyona kavuşurken, ülke ekonomisinin değişim ve dönüşüm sürecinde de sürükleyici güç olacağız” dedi.
BTSO Yüksek İstişare Kurulu’nun 22 kişiden oluşacağını belirten Başkan Burkay, “Yüksek İstişare Kurulu’muzda stratejik nitelik taşıyan konularda görüş ve önerileri değerlendirme fırsatı bulacağız. Bursa ekonomisi, bilgi ve deneyimle birlikte dinamizmini de çok güçlü bir şekilde hissettirerek gelecek hedeflerine kararlılıkla yürüyecektir” diye konuştu.
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