Bürotime bayileri Konya'da buluştu

23-25 Şubat tarihleri arasında “Aile Buluşmaları” kapsamında gerçekleşen organizasyon, üretim tesislerine yapılan inovatif yatırımların ve yeniliklerin bayilerle paylaşıldığı 54 bayinin katıldığı fabrika gezisiyle başladı. Yeni dönem stratejisi, yatırım ve büyüme hedeflerinin açıklandığı gezide; iş sağlığı ve güvenliğine, çevre ile dost, her türlü atığın değerlendirildiği atık yönetimi ve geri dönüşüm sistemlerinin oluşturulduğuna, üretimde sağlıklı ve insan odaklı ürünlerin kullanıldığına dikkat çekildi. Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, Bürotime Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Tosunoğlu ve Mevlüt Tosunoğlu, üst düzey yöneticiler, yurt içinden gelen bayiler, bölge satış ve pazarlama ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, açılış konuşmasını yapan Tosunoğlu, firmanın gelecekteki hedeflerinden bahsetti. Bürotime Genel Müdürü Şaban İren de şirketin mevcut durum değerlendirmesini yaptıktan sonra, dijital dönüşümün iş hayatındaki önemine ele aldı. Sunum sonrası gerçekleşen ödül töreninde Bürotime bayileri, bölgelerinde sergiledikleri üstün performans, emek ve özverili çalışmalarından dolayı plaketle ödüllendirildi.

'EN UFAK ÜRÜN ÇÖPE GİTMİYOR'

Bürotime Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Tosunoğlu, fabrikaya alınan ye

ni makinelerin çevre ile dost, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olduğunu vurguladı. Fabrika gezisi sırasında atık olarak çıkan en ufak ürünün bile çöpe gitmediğini sözlerine ekleyen Tosunoğlu, atıkların geri dönüşümde veya enerji üretiminde kullanıldığını da sözlerine ekledi.