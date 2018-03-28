BAŞBAKAN Binali Yıldırım, yıl sonuna kadar vatandaşın devletle arasındaki her türlü işini e-Devlet üzerinden yapacağını belirterek, “Bürokrasiyle karşı karşıya gelmeden her işinizi yapabileceksiniz. Yani bürokrasi tuş oluyor. Tuşa basacaksınız, işinizi yapacaksınız” dedi.

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017-2018 Reformu Tanıtımı dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Yıldırım, bürokrasiyi hem mevzuat hem de uygulama itibariyle ne kadar basitleştirirlerse ülkenin o kadar kârlı çıkacağını söyleyerek “Meclis’te kabul edilen 35 maddelik kanun yürürlüğe girdi. Bu esasen bu alanda bir seferde yapılan en büyük reformlardan birisidir. Şimdi hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket daha var. Onu da yakın zamanda Meclis’e sunacağız. Her bir vatandaşımız artık bilgi toplumunun bir üyesi olmak mecburiyetinde. Türkiye offline değil online ülke konumundadır. Önümüzdeki birkaç gün içinde 2018 yılını kapsayan ekonomiyle ilgili kapsamlı bir eylem planını hazırladık ve kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

CİDDİ KISKANÇLIK VAR

Yıldırım, şöyle konuştu: “Her taraftan ülkemizin algısını kötüleştirmek için ciddi bir gayret, kıskançlık var. Nasıl olur da Türkiye bir yandan Suriye’de, Irak’ta operasyon yapıyor, yurtiçinde FETÖ, DEAŞ, PKK ile üç terör örgütüyle aynı anda mücadele ediyor. Hala dünyada büyümede bir numara. Millette bir kıskançlık gidiyor. Ha babam dedikodu, ha babam kur böyle olacak, büyüme öyle olacak, faiz böyle olacak, enflasyon böyle olacak. Dört bir koldan herkes bu konunda ülkemize karşı bir ortak işbirliği içinde tezvirat üretmeye, algı oluşturmaya devam ediyor. Bunda da FETÖ’cüler, PKK’lılar istediklerini elde edemeyince, adeta duman olunca bu sefer yurtdışında onların muhipleri var, bu muhipleri vasıtasıyla ülkeyi karalamaya, kötülemeye çalışıyorlar. Oynanan oyunu görmemiz lazım. Ama bu oyunları boşa çıkartacak özel sektörümüz, güvenli bir yönetimimiz var. Hepsine cevabı veriyoruz.”

SONUNA KADAR DESTEK

Bu ülke için taş üstüne taş koyan herkesin başlarının üzerinde yeri olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bir kişiye iş sağlayan, büyümeye katkı sağlayan her kim varsa bizim için makbuldür, muteberdir, başımızın üzerinde yeri vardır. Bunu yaparken de sen yabancısın, yerlisin demiyoruz. Bu ülkede akıl teri döken, alın teri döken, vergi veren, insan çalıştıran, fabrika kuran, üreten, katkı sağlayan adı ne olursa olsun o bizim yerli ve milli üreticimizdir, yatırımcımızdır, girişimcimizdir. Yabancı diye bir tasnif asla gündemimizde yoktur. Ülkemize değer katması şartıyla her türlü yatırımı, girişimi sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi.

128 MİLYARLIK TEŞVİK

Yıldırım, stratejik yatırım türünden 128 milyar liralık yeni yatırım teşvikini onayladıklarını vurgulayarak kamuoyuyla önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını dile getirdi. İkinci olarak bankaların, piyasaları rahatlatmak ve krediye erişimi kolaylaştırmakla ilgili aldıkları tedbirler bulunduğunu ve bunu da paylaşacaklarını söyleyen Yıldırım, “Ayrıca yatırımın daha da artırılması, ihracatın daha da artırılması, istihdamın daha da artırılması ve enflasyonla mücadelenin ana hatlarını içeren tedbirlerimizi de bir kaç gün içerisinde milletimizle paylaşacağı. Bugün yarın son şeklini vereceğiz ve böylece 2018 yılı için konuşulanları, dedikoduları, söylenen ileri geri lafları ortadan kaldıracağız, önünüzü açacağız, ‘vira bismillah’ deyip, son hızla yatırıma devam diyeceğiz, iş yapmaya, üretmeye, istihdam oluşturmaya devam diyeceğiz” dedi.

İŞ YAPMA KOLAYLIĞINDA İLK 20’YE GİRECEĞİZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye’nin iş yapma kolaylığında dünyada ilk 20 ülke arasına gireceğini belirterek “İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 2018 itibariyle 60. Sıradayız. Türkiye’yi ilk 20’ye sokmalıyız. Çünkü Türkiye bunu hak ediyor dedik önümüze böyle bir hedef koyduk 2 yıl için ve çalışmaları bu yönde geliştirdik” dedi. Akdağ, reform programının 102 maddeden oluştuğunu söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyadaki yatırımcılara “Türkiye’de müthiş bir yatırım platformu oluştu. Gelin, yatırımlarınızı Türkiye’de hayata geçirin” sözleriyle seslendi.

1 AYDAN 1 SAATE İNDİ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın 2017-2018 reformu kapsamında anlattığı çalışmalar şöyle

- Önceden 1 ay süren şirket kurma faaliyetleri 1 saate indirildi.

- Şirket kurmak için illerde, ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine başvuru yapılacak.

- İşlemlerin maliyeti 2 bin 250 liradan 650 liraya düştü.

- İnşaat izin alınması için gerekli 18 işlem 6’ya indirildi.

- Dış ticaret şirketlerinin evrak işlemleri için alınan bedel gümrük müşavirliklerince alınan ücretlere de bir sınır getiriliyor.

- Bankalardaki ipotek işlemleri Tapu Müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılacak.

- Aylık olarak verilen SGK, muhtasar beyannameleri birleştiriliyor.

- İmalat sanayi ile Ar-Ge’ye yönilik tasarım faaliyetlerine yönelik makine teçhizat alımlarına KDV istisnası getiriliyor.