‘Büro’dan dünya devi çıkardılar

1990’ların başında Türkiye’de mobilya üretimi daha çok küçük atölyelerde gerçekleşiyordu. Mehmet Hüseyin ve Mevlüt Tosunoğlu kardeşler de Konya’da kurdukları atölyede üretim yapıyorlardı. Ancak sektörün hızla büyümesi ve markalaşma çalışmaları onları da kurumsallaşmaya ve yeni yatırımlara yönlendirdi. 2002 yılında Tosunoğlu kardeşler ofis mobilyaları üzerine uzmanlaşma kararı aldı. Hemen stratejiler belirlendi, markalaşma çalışmaları başladı. Bürotime markasını hayata geçiren Tosunoğlu kardeşler, hızla bölgesel kalkınmaya ve istihdama katkı yapmaya başladı. Bürotime markasını hayata geçirdikten iki yıl sonra, yurtdışı atağını başlatan iki kardeş, bugün dünyanın 50 ülkesine ofis mobilyası gönderiyor. 6 bin 500 metrekarelik üretim tesisini bir kaç yıl sonra 140 bin metrekareye çıkardıklarını anlatan Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, şirketin kuruluşunu ve büyümesini şöyle anlattı:

YÜZDE 30 BÜYÜME

“2002 yılında gerçekleşen ilk yurtdışı satışının ardından Bürotime, bugün yurtiçi ve yurtdışı pazarda toplam 50 ülke ve 150’den fazla satış noktası ile dünyanın dört bir yanına ihracat yapan bir marka haline geldi. Yurt içindeki konsept showroom modelini yurtdışında da uygulamaya karar vererek satış noktalarını sadece Bürotime ürünleri satan franchise modeline dönüştürmeye başladık.

Bu amacımızı gerçekleştirmek, yurtdışında elimizi daha da güçlendirmek için Turquality programına dahil olduk. Markamızın arkasındaki en önemli güç ise azim, kararlılık, strateji ve özgün iş yapma modelidir. Şirketlerin en büyük sermayesi; nitelikli çalışan, son teknoloji ile donatılmış fabrika, Ar-Ge çalışmalarıdır. Bu üç dinamiği en verimli şekilde harekete geçiren temel unsur ise geleceği okuyan, ihtiyacı gören, yaratıcı lider ekiptir. 2016 ve 2017 yılı bizim için yatırım yılları oldu. Organizasyonumuzu yeniledik, fabrikamızı hedeflerimize uygun şekilde yeniden modernize ettik, web sayfamızı yeniledik, satış ağımızı birbirine bağlayan ve tüm süreçleri izleyip raporlayabilmemizi sağlayan bir yazılımla dijital hızımızı arttırdık. Tüm bu değişim dönüşüm sürecinde satış hacmimizi de arttırarak 2016 yılında yüzde 15, 2017 yılında ise 30’luk bir büyüme sağladık.

470 ÇALIŞAN VAR

Bugün fabrikamızda günde 1250 mobilya ve 750 koltuk üretimi gerçekleştiriyoruz. Hızlı üretim ve teslimattan oluşan bir zincirimiz bulunuyor. Şirketimizde toplam 470 kişi çalışıyor. Bunun 109’u kadın personelden oluşuyor, metal üretim hattı, kalıp ve sünger bölümü, dolap, masa, sandalye, keson, koltuk ve kanepe üretimi bu kadınlarımıza emanet. Ofis mobilyası sektörü temelde iş dünyası ihtiyaçları etrafında gelişen ve buradaki değişimlerden direkt olarak etkilenen bir sektör... Şirketler, kamu kurumları, bankalar, mağazalar, hastaneler, okullar, oteller, havaalanları, restoranlar ve daha birçok kurum, ofis sektörünün müşterileri konumunda bulunuyor. Bu nedenle sektörün yıllık büyümesi de ülke ekonomisiyle orantılı olarak ilerliyor. Bürotime, yurtdışına ilk ihracatını 2002 yılında gerçekleştirdi. 2013 yılında ise Sarajevo mağazasının açılışını yaptı. Bu önemli bir hamleydi. Çünkü bu, yurtdışında franchise odaklı büyümenin ilk basamağını oluşturdu. Franchise yapısını Gürcistan, Mısır, Almanya, Irak, Ürdün, Kenya ve Suudi Arabistan’da da sürdürmeye devam ettik. 2018 yılında dünya genelindeki konsept showroom sayısını 25’e çıkarmayı hedefliyoruz.”

OFİS MOBİLYASI PAZARI 3 MİLYAR TL

TÜRKİYE’de mobilya sektörünün hızlı bir büyüme yakaladığını anlatan Bürotime Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tosunoğlu, “Türkiye mobilya sektörü hakkında net rakamsal verilere ulaşmak çok mümkün değil. Bunun en önemli nedenlerinden biri, hala sektör ihtiyaçlarının büyük kısmının atölye tarzı küçük işletmelerce karşılanıyor olması. 2015 yılında yaptırdığımız bir araştırmaya göre, mobilya sektörü yaklaşık 6 milyar TL’lik bir hacme sahip. Bunun yaklaşık yüzde 25’inin ofis mobilyası olduğu düşünülürse, 1.5 milyar TL’lik bir ofis mobilyası pazarından bahsediyoruz. Tahminimiz 2017 yılında pazarın 3 milyara yaklaştığı yönünde. Çünkü hâlâ sektörün yüzde 65-70’e yakın bölümü ihtiyaca yönelik çözüm geliştiren küçük çaplı işletmelere ait” dedi.