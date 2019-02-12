Burdur'da üretiliyor, 29 ülkeye satılıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBurdur'da üretiliyor, 29 ülkeye satılıyor
GeriEkonomi Burdur'da üretiliyor, 29 ülkeye satılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
12.02.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Burdur'da üretiliyor, 29 ülkeye satılıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burdur'da üretiliyor, 29 ülkeye satılıyor

Burdur'daki bir firmanın kapari bitkisinden ürettiği 6'sı patentli 17 besin ürünü, 29 ülkeye ihraç ediliyor.

Burdur'da kapari bitkisinden üretilen çay, marmelat, reçel ve kapari karpuzu gibi 17 farklı besin ürünü, 29 ülkeye ihraç ediliyor.

Asıl mesleği aşçılık olan 3 çocuk babası 67 yaşındaki firma sahibi Murat Mıhladız, asker arkadaşından öğrendiği kapari bitkisinden oğlu Mücahit ile çeşitli gıda ürünleri üretmeye başladı. 

Mıhladız, 1989'da kurduğu firmasında özel formülasyon ve tasarımla ürettiği kaparili gıda ürünlerinin 6'sını Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil ettirdi. 
Mıhladız'ın kapari bitkisinden ürettiği 17 farklı gıda ürünü, yurt içinin yanı sıra 29 ülkeye gönderiliyor. 

Kaparili ürünler, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, İsveç, Avusturya, İngiltere ve Balkan ülkelerinden ilgi görüyor. 

Firma sahibi Murat Mıhladız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapariden gıda ürünleri ürettiklerini söyledi. 

Kaparinin, dünyanın çeşitli bölgelerinde binlerce yıldır genelikle kendiliğinden yetişen, çalımsı ve dikenli bir bitki olduğunu belirten Mıhladız, meyvesinin ve tomurcuklarının işlenmeden dalından koparılıp yenilemeyeceğini aktardı. 

"29 ÜLKEYE ÜRÜNLERİMİZİ GÖNDERİYORUZ"

"İnsanlar kaparinin sadece tomurcuklarını tüketiyordu, biz bu bitkiden 6'sı patentli 17 farklı ürün yaptık." diyen Mıhladız, kapariden çay, marmelat, kapari karpuzu, kapari dalı turşusu, reçel gibi çeşitli gıdalar ürettiklerini aktardı. 

Mıhladız, şunları söyledi: 

"Şu an 81 ilin köyünde, kentinde insanlar ürünlerimizi talep ediyor. Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, İsveç, Avusturya, İngiltere ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 29 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz." 

Tarım ve Orman Bakanlığından izinli olarak üretim yaptıklarını belirten Mıhladız, klinik çalışmalar ve analizlerde kaparinin birçok hastalığa faydalı olabileceğinin ifade edildiğini söyledi. 

Murat Mıhladız, Burdur'da ve ülkenin çeşitli illerinde kapari yetiştirerek taleplere yetişmeye ve ham madde ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor