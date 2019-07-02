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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA-Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN
02.07.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Burası ne Ege ne Akdeniz! Akın ettiler yer kalmadı

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TÜRKİYE’nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü’nün sahilleri, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerle dolup taştı. Doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çeken Van Gölü’nde, en çok ilgiyi de geçen yıl açılışı yapılan ve denize kıyısı olmadığı halde Türkiye’de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım Halk Plajı görüyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin de en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Burası ne Ege ne Akdeniz Akın ettiler yer kalmadı
Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, yani Vanlıların deyimiyle Van Denizi, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. 
Burası ne Ege ne Akdeniz Akın ettiler yer kalmadı
Denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van’daki Mollakasım Halk Plajı ise havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı. 
Burası ne Ege ne Akdeniz Akın ettiler yer kalmadı
Uzun geçen kış mevsiminin ardından sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, kendilerini Van Gölü sahillerine attı. 
Burası ne Ege ne Akdeniz Akın ettiler yer kalmadı
Van Gölü sahilleri hem göle girmek isteyenlerin hem de piknikçilerle dolup taşarken görüntüler de Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.
Burası ne Ege ne Akdeniz Akın ettiler yer kalmadı

Yerli ve yabancı turistlerin özellikle İranlıların tercih ettiği Van’da göle girenler, Van Gölü’nde yüzmenin ayrı bir keyif verdiğini belirtti. 
Burası ne Ege ne Akdeniz Akın ettiler yer kalmadı
Bir ziyaretçi, "Doğasıyla, sakinliği ile Van Gölü’nü başka bir yere değişmeyiz. Havası da güzel yaz gelince bunalmıyoruz. Ve tatile başka yere gitmeğe gerek duymuyoruz. 
Burası ne Ege ne Akdeniz Akın ettiler yer kalmadı
Buralara da yatırımlar yapılırsa Ege ve Akdeniz sahillerinden bir farkı olmaz" diye konuştu.
Burası ne Ege ne Akdeniz Akın ettiler yer kalmadı

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