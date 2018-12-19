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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.12.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Bunu yapmayan yandı! Binlerce sürücüye ceza...

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Bunu yapmayan yandı! Binlerce sürücüye ceza...

Ülke genelinde kış lastiği takma zorunluluğuna uymayanlara yönelik denetimler kapsamında 2 haftada 2 bin 551 sürücüye cezai işlem uygulandı. En fazla ceza kesilen iller sırasıyla Şırnak, İstanbul ve Ankara oldu.

Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan sürücülere 2 haftada 2 bin 551 kez ceza kesildi.

Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlara, 1 Aralık-1 Nisan'da kış lastiği takılması zorunluluğu bulunuyor.

Araçların denetimi ise Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda trafik ekiplerince yapılıyor. Bu kapsamda 1 Aralık 2018'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğuna yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

Polis sorumluluk bölgelerinde 1-15 Aralık'ta yapılan denetimlerde, kış lastiği kuralına uymayan 2 bin 551 sürücüye ceza verildi.

Kış lastiği takılmaması nedeniyle en fazla ceza işlem 290 rakamıyla Şırnak'ta uygulandı. Şırnak'ı, İstanbul 221 ve Ankara 172 ceza sayısıyla takip etti.

Söz konusu kurala uymayan sürücülere 715 lira ceza kesiliyor. Kış lastiği cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.

Kış lastiği takma zorunluluğu, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için geçerli ancak kış şartlarında tüm araçlarda kullanılması güvenli seyahat için büyük önem taşıyor.

Polis sorumluluk bölgelerinde 1 Aralık 2017-31 Mart 2018'de kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan bin 507 sürücüye ceza kesilmişti.

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