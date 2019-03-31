Bunu yapan yandı! Uymayana para cezası var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBunu yapan yandı! Uymayana para cezası var
GeriEkonomi Bunu yapan yandı! Uymayana para cezası var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
31.03.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Bunu yapan yandı! Uymayana para cezası var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bunu yapan yandı! Uymayana para cezası var

Ticaret Bakanlığı ürün güvenliği yasası hazırladı. Kusurlu mal satan imalatçı ve ithalatçı tazminat ödeyecek. Mevzuata uymayana para cezası gelecek.

Esnaf ile vatandaş arasında zaman zaman kusurlu mallar nedeniyle tartışmalara konu olan ürün güvenliği ile ilgili devrim niteliğinde bir yasa hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ipuçlarını verdiği taslağın detayları belli oldu.

Sabah'ın haberine göre Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanun Taslağı, yeni yasama döneminde yasalaşacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın taslak ilgili esnaf odaları, sanayi ve ticaret odaları, ihracatçı birlikleri ve üreticilerin bilgilendirilmesini istediği öğrenildi. Bu kapsamda önümüzdeki ay Bursa ve Gaziantep'te bilgilendirme seminerleri düzenlenecek.

Taslak yasalaşırsa, ürün sorumluluğu tazminatı gelecek. Ürünün bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde onun imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. İmalatçı veya ithalatçının sorumlu tutulabilmesi için zarar gören tarafın üründeki uygunsuzluğu, uğradığı zararı ve uygunsuzluk ile zarar arasındaki bağı ispat etmesi gerekecek. Ürünün sebep olduğu zarardan birden fazla imalatçı veya ithalatçının sorumlu olması halinde bunlar zincirleme olarak sorumlu tutulacak.

250 BİN LİRAYA KADAR CEZA

İmalatçı, ithalatçı ve dağıtıcılar mevzuata uymamaları halinde ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilecek. Cezalar 2 bin lira ila 250 bin lira arasında değişiyor. Ürün güvenliğine aykırı hareket eden ithalatçı ve imalatçılara 50 bin ila 250 bin lira arasında ceza kesilebilecek.

KURNAZLIĞA GEÇİT YOK

İmalatçı veya ithalatçıyı üründen kaynaklanan tazminat sorumluluğundan kurtaran sözleşmeler hükümsüz sayılacak. Ürünün sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek tazminat belirlenirken Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacak. Ürün geri çağırmalar nihai kullanıcıları da kapsayacak. Geri çağırmaya muhatap firmalar ürünü teslim eden kullanıcıya en az üç seçenek sunacak.

KURALLAR TÜRKÇE OLACAK

Ya ürünün geri çağrılmasına yol açan sorun giderilecek, ya ürünün teslim tarihindeki perakende satış değeri ödenecek ya da ürünün eşdeğer bir ürünle değiştirilmesi sağlanacak. Ürün veya ambalajın üzerindeki belgelerde montaj, kullanım ve bakım talimatları ile güvenlik kuralları Türkçe olacak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (31.03.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bunu yapan yandı! Uymayana para cezası var

Tosun'un iddianamesinde ilginç detay! Onu bile dolandırmış...

Teklif çağrısına çıkıldı: 50 milyon euroluk destek geliyor

1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak! O fiyattan satılacak