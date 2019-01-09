Bungalov ihalesi mahkeme dinlemedi
Doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda ağaçların kesilerek yapıldığı 25 bungalovdan oluşan projeyle ilgili Bolu İdare Mahkemesi oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Karar 27 Aralık’ta taraflara tebliğ edildi. Ancak Bolu Belediye Meclisi, 3 Ocak’ta mahkeme kararına rağmen yapımı tamamlanan 25 bungalovun 10 yıl süreyle kiralanmak üzere ihaleye çıkılması için yetki aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı alması nedeniyle tabiat parkında hiçbir işlem yapılamayacağını belirterek, “Yürütmeyi durdurma kararına karşı itirazlar yapıldı. Mahkemenin nihai kararı gelene kadar Bolu Gölcük’te hiçbir işlem yapılmayacak” dediler.
Türkiye, Gölcük projesiyle ilgili ihale kararını Hürriyet’in haberiyle öğrenmişti. Sivil toplum örgütleri Gölcük Platformu adıyla bir araya gelerek buradaki yapılaşmayı durdurmak için dava açarken, Bolu Belediyesi de ihaleyi iptal etmişti. Ancak belediye, mahkeme kararını beklemeden Haziran ayında 25 bungalovun inşaatına başlayıp bitirmişti. Bölge İdare Mahkemesi kararı da bungalovların bitiminin ardından 5 Aralık’ta alındı. Mahkeme, Gölcük Göletinin doğusunda 25 bungalov ile idare ve evi yapımını telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle oyçokluğuyla aldığı kararla projenin yürütmesini durdurdu.
HERKES İŞİNİ YAPAR
31 Mart seçimlerinde partisince yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın görev süresinin dolmasına iki ay kala, mahkeme kararını beklemeden kiralama ihalesi için yetki alması Bolu’da eleştirilere neden oldu. Yılmaz, Hürriyet’e “Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişken neden kiralama ihalesi için yetki alma gereği duydunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Olabilir, mahkeme kendi kararını alır, belediye kendi kararını. Mahkeme kararını verir, biz de kiralama kararını veririz, siz de medya olarak takibini yaparsınız. Herkes işini yapar.”
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