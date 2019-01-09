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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
Aysel ALP/ANKARA
09.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Bungalov ihalesi mahkeme dinlemedi

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Bungalov ihalesi mahkeme dinlemedi

Doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı’nda ağaçların kesilerek yapıldığı 25 bungalovdan oluşan projeyle ilgili Bolu İdare Mahkemesi oybirliğiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karar 27 Aralık’ta taraflara tebliğ edildi. Ancak Bolu Belediye Meclisi, 3 Ocak’ta mahkeme kararına rağmen yapımı tamamlanan 25 bungalovun 10 yıl süreyle kiralanmak üzere ihaleye çıkılması için yetki aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı alması nedeniyle tabiat parkında hiçbir işlem yapılamayacağını belirterek, “Yürütmeyi durdurma kararına karşı itirazlar yapıldı. Mahkemenin nihai kararı gelene kadar Bolu Gölcük’te hiçbir işlem yapılmayacak” dediler.

Türkiye, Gölcük projesiyle ilgili ihale kararını Hürriyet’in haberiyle öğrenmişti. Sivil toplum örgütleri Gölcük Platformu adıyla bir araya gelerek buradaki yapılaşmayı durdurmak için dava açarken, Bolu Belediyesi de ihaleyi iptal etmişti. Ancak belediye, mahkeme kararını beklemeden Haziran ayında 25 bungalovun inşaatına başlayıp bitirmişti. Bölge İdare Mahkemesi kararı da bungalovların bitiminin ardından 5 Aralık’ta alındı. Mahkeme, Gölcük Göletinin doğusunda 25 bungalov ile idare ve evi yapımını telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle oyçokluğuyla aldığı kararla projenin yürütmesini durdurdu.

Bungalov ihalesi mahkeme dinlemedi

HERKES İŞİNİ YAPAR

31 Mart seçimlerinde partisince yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın görev süresinin dolmasına iki ay kala, mahkeme kararını beklemeden kiralama ihalesi için yetki alması Bolu’da eleştirilere neden oldu. Yılmaz, Hürriyet’e “Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişken neden kiralama ihalesi için yetki alma gereği duydunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Olabilir, mahkeme kendi kararını alır, belediye kendi kararını. Mahkeme kararını verir, biz de kiralama kararını veririz, siz de medya olarak takibini yaparsınız. Herkes işini yapar.” 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (08.01.2019) 2
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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