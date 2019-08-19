Bundesbank’tan "resesyon" uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBundesbank’tan "resesyon" uyarısı
GeriEkonomi Bundesbank’tan "resesyon" uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
19.08.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Bundesbank’tan "resesyon" uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bundesbank’tan "resesyon" uyarısı

Almanya Merkez Bankası'nın ağustos raporunda, ülkede üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde “cansız” kalacağı belirtilerek, ekonominin resesyon kıyısında olabileceği uyarısı yapıldı.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde “cansız” kalacağını belirterek, ekonominin resesyon kıyısında olabileceği uyarısında bulundu.

Bundesbank, ekonomiye yönelik bu yılın ağustos ayı raporunu yayımladı. Rapora göre, ticaret ihtilafları ve daha zayıf seyreden küresel ekonomi Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor.  “Mevcut verilere göre, sanayi üretiminin bu çeyrekte de belirgin bir şekilde daralması bekleniyor.” değerlendirilmesine yer verilen raporda, “Alman inşaat endüstrisindeki canlılığın ise devam etmesi bekleniyor.” değerlendirmesi yapıldı.

Almanya'da üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde “cansız” kalacağına işaret edilen raporda, ekonominin resesyon kıyısında olabileceği uyarısında bulunuldu. Raporda, iç ekonomiye yönelik sektörlerin Alman ekonomisinin büyümesini desteklemeye devam edeceğine işaret edilerek, iş gücü piyasasında ekonomide yavaşlamanın işaretlerinin görüldüğü belirtildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) yer alan 11 Doğu Avrupa ülkesinin (Slovenya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan) ekonomik gelişmesine ilişkin değerlendirilmelerin yer aldığı raporda, bu ülkelerin son yıllarda gerçekleştirdikleri güçlü ekonomik büyüme ile AB’nin diğer ülkeleriyle arasındaki gelir farkını gözle görülür şekilde kapattıklarına yer verildi.

Bundesbank raporuna göre, bu ülkelerin Avrupa iç pazarına kolayca erişmesi ve küresel ekonomiye daha fazla uyum sağlamaları kişi başına düşen gelirlerin artmasına sebep oldu. Raporda, bu ülkelerde daha fazla ekonomik gelişme için, kurumların çalışmalarını iyileştirmeyi sürdürmesi, yolsuzlukla mücadele edilmesi ve hukukun üstünlüğü konusunda daha fazla çalışmalar yapılması gerektiğine yer verildi.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti. Almanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Alman hükümeti ve AB Komisyonu, bu yıl ise büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Yer: Aksaray! 3 Temmuz'da talimat gönderildi... Hala düzelmedi
O şehre yerli yabancı turist akın etti! Sayı 5 katına çıktı
ÖTV'den yararlandılar! Çok ucuza almışlardı, milyon liralara satıyorlar
Sabiha Gökçeni bayram tatili boyunca 1 milyondan fazla yolcu kullandı