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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.06.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Bundesbank’tan ikinci çeyrekte "büyüme" uyarısı

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Bundesbank’tan ikinci çeyrekte "büyüme" uyarısı

Almanya Merkez Bankası "Bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye katkıda bulunan özel faktörler sona eriyor veya tersine dönüyor. Alman ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde hafifçe küçülebilir" açıklamasında bulundu.

Bundesbank, ekonomiye yönelik bu yılın haziran ayı raporunu yayımladı. Raporda, Alman ekonomisinde bu yılın birinci çeyreğinde büyümesine sebep olan özel faktörlerin devam etmediği için ekonominin küçüleceği uyarısı yapıldı. 

Bankanın raporunda, "Bu yılın birinci çeyreğinde büyümeye katkıda bulunan özel faktörler sona eriyor veya tersine dönüyor. Alman ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde hafifçe küçülebilir." ifadesine yer verildi. 

Raporda, Alman inşaat sektöründeki faaliyetlerin, kış aylarında ılımlı geçen havanın etkisiyle ilk çeyrekte faaliyetlerini artırdığı hatırlatılarak, ancak sektör faaliyetlerinin soğuduğu bir sürece girildiği belirtildi. 

Bundesbank’ın raporunda, Alman ekonomisinin Brexit, ticaret ihtilafları ve küresel ekonomideki yavaşlamadan kaynaklanan küresel ekonomik dalgalanmalarla karşı karşıya kaldığının altı çizilerek, “Bu faktörler, ihracata dayalı imalat sektöründe etkisini göstermektedir.” ifadesi kullanıldı. Bununla birlikte, Alman ekonomisinde yurt içi odaklı sektörlerin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret edilen raporda, “Ekonomideki ikilik devam edecek.” değerlendirmesine yer verildi. 
Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, geçen yılın son iki çeyreğinde büyümenin durmasının ardından bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4'lük büyüme kaydetmişti. 

Alman ekonomisinde bu yılın birinci çeyreğinde görülen büyümede, mali önlemlerin özel tüketimi artırması, geçen yıl üretimde yaşanan sıkıntılardan sonra otomobil satışlarının toparlanması ve kışın ılımlı geçmesinden dolayı inşaat sektörünün canlı kalması önemli rol oynamıştı. 

Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, 17 Nisan’da Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini yüzde 0,5’e düşürdü. Bundesbank ise 7 Haziran’da Almanya’nın bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1,6’dan 0,6’ya düşürmüştü 

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