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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
15.04.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Bundesbank’tan "alternatif ödeme sistemi" çağrısı

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Bundesbank’tan "alternatif ödeme sistemi" çağrısı

Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Burkhard Balz “Apple, Google, Paypal ve Amazon gibi önemli teknoloji şirketleri, müşterilerle ilişkilerden daha fazla pay alırken, bankalar arka planda sadece ödeme işlemcileri olarak kalırken, Bundesbank olarak biz buna kayıtsız kalmamalıyız” dedi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Avrupa ülkelerine ABD merkezli Google, Amazon, Paypal ve Apple gibi ödeme sistemlerine karşı alternatif ödeme sistemlerinin devreye sokulması çağrısı yaptı.

Almanya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Burkhard Balz, yaptığı açıklamada, “Apple, Google, Paypal ve Amazon gibi önemli teknoloji şirketleri, müşterilerle ilişkilerden daha fazla pay alırken, bankalar arka planda sadece ödeme işlemcileri olarak kalırken, Bundesbank olarak biz buna kayıtsız kalmamalıyız.” ifadesini kullandı. 

Balz, bankaların en ileri teknolojik çözümleri müşterilerine sunması gerektiğinin altını çizerek, Avrupa finans sisteminin istikrarını korumak için kıtadaki bankalardan alternatif ödeme sistemleri devreye sokması çağrısı yaptı. 

Avrupa ödeme pazarında, ABD'li şirketler PayPal, Google, Facebook, Amazon ve Çin’in Alibaba ve Tencent üstünlükleri dikkati çekerken, bu teknoloji şirketlerinin vermeye başladığı bankacılık hizmetlerinin tüketicilerin ilgisini çektiği ve bu şirketlerin geliştireceği yeni bankacılık hizmetlerinin geleneksel bankalar için “gelirlerini ve müşterilerini kaybetme riski” oluşturduğu belirtilmişti. 

Danışmanlık firması Bain & Company tarafından 29 ülkede 152 bin banka müşterisi ile yapılan ankete göre, teknoloji şirketlerinin bankacılık konusunda iştahları, bankaların orta vadede gelirlerini ve müşterileriyle düzenli temaslarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep oluyor. 

Ankette, "Teknoloji firmaları, müşterilerin talep ettikleri basit, yüksek kaliteli dijital deneyimler sağlama konusunda geleneksel olarak başarılı olmuşlardır ve şimdi bu tüketici güveninin gücüyle bankacılık sektörüne giriyorlar." değerlendirmesi yapıldı. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ekim 2018’de tüketicin ve şirketlerin bankalar arasında anında para transferi ve perakende ödeme yapmalarını sağlayacak Target Instant Payment Settlement (TIPS) adı verilen yeni ödeme sistemini devreye sokmuştu. 

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