Bundesbank Başkanı'ndan tahvil alımlarına ilişkin açıklama

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBundesbank Başkanı'ndan tahvil alımlarına ilişkin açıklama
GeriEkonomi Bundesbank Başkanı'ndan tahvil alımlarına ilişkin açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
19.06.2019 - 20:34, Son Güncelleme:

Bundesbank Başkanı'ndan tahvil alımlarına ilişkin açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bundesbank Başkanı'ndan tahvil alımlarına ilişkin açıklama

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann “Avrupa Adalet Divanı ECB’nin Doğrudan Parasal İşlemlerini inceledi ve yasal olduğunu belirledi” dedi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) finansal krizle mücadele için gerçekleştirdiği tahvil alımlarının “yasal” ve bankanın politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Aynı zamanda ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Jens Weidmann, Alman Die Zeit gazetesi verdiği röportajda, ECB'nin Eylül 2012'de Avro Bölgesi’ndeki krize tedbir amacıyla açıkladığı ve bölge ülkelerinden sınırsız devlet tahvili almasına imkanı tanıyan "Doğrudan Parasal İşlemler" programının (Outright Monetary Transactions / OMT) yasal olduğunu belirtti. 

Ekim ayında 8 yıllık görev süresi dolacak olan İtalyan Mario Draghi'nin ardından ECB Başkanlığı için ismi konuşulan Weidmann, “Avrupa Adalet Divanı OMT'yi inceledi ve yasal olduğunu belirledi.” ifadesini kullandı. 

Weidmann, daha önce Almanya Anayasa Mahkemesi’nde OMT aleyhinde ifade vermişti. 

Para politikasındaki endişelerinden dolayı OMT aleyhine ifade verdiğini belirten Weidmann, “Elbette, bir merkez bankası en kötü senaryoda belirleyici bir şekilde hareket etmeli, ancak bağımsızlığı göz önüne alındığında, görev alanı içinde hareket ettiğinden şüphe olmamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu. 

ECB’nin OMT’si, Avro bölgesi ülkeleri arasında finansal piyasalarda görülen ayrışmaları (ülkeler arası kredi faiz farkları, sermaye girişlerinin belli ülkelerde yoğunlaşması, mevduat çıkışları gibi) azaltmayı hedefliyordu. Serbest piyasadan ancak çok yüksek faizle kredi bulabilen kriz ülkelerine ECB, Eylül 2012’den sonra daha fazla yardım etmeye başlamıştı. 

Şubat 2014’te Almanya Anayasa Mahkemesi, ECB'nin tartışmalı tahvil alımlarının AB hukukuna aykırı olabileceği gerekçesiyle uygulamanın Avrupa Adalet Divanı tarafından incelenmesine hükmetmişti. 

Avrupa Adalet Divanı’da geçen yıl Aralık ayında Almanya'da açılan davayı karara bağlayarak, ECB'nin ikincil piyasalar üzerinden devlet tahvili alımına yönelik programının, AB yasalarını ihlal etmediğine karar vermişti. 

ECB’nın finansal krizle mücadelede uyguladığı tedbirler arasında bulunan çok düşük faiz oranları ve parasal genişleme olarak adlandırılan varlık alım programı özellikle Alman politikacılar ve ekonomistler tarafından eleştiriliyordu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Nobel ödüllü ekonomistten önemli uyarı: Ortadan kaldırılmalı!
Türk-İş'in kamu işçileri için istediği zam belli oldu
Bakan Turhan yeni demiryolu projesinin ayrıntılarını açıkladı: Çalışmalar tamamlandı
Bakan Ersoy açıkladı: O bölgede taksicilere eğitim verilecek